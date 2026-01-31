El Europa rompe la mala racha en el Jesús Navas

La salida de Izan González, uno de los nombres más destacados de la primera vuelta europeísta, y la multitud de bajas por diversa índole parecían un escollo demasiado grande para el desplazamiento del Europa, pero por algo los de Aday Benítez son la revelación del curso en su grupo de Primera RFEF.

Esta vez, se impusieron en un partido de picar piedra ante un Sevilla Atlético que sigue enfrentado de cara al gol (12 tantos en 22 partidos), y que se hunde todavía más en la tabla, a seis puntos de la permanencia con sus rivales todavía por jugar.

También acusó el mismo problema el Europa, especialmente en la primera mitad, cuando ni Álex Pla, ni Jordi Cano, ni Mahicas, en tres ocasiones claras, pudieron batir a Alberto Flores.

La tendencia se invirtió en la segunda parte, y en la primera oportunidad de peligro, Roger Escoruela aprovechó un rechace en el área local para marcar el único tanto del partido.

Prácticamente a renglón seguido, Jordi Cano pudo dejar el partido encarrilado, pero topó con un sensacional Alberto Flores.

En el tramo final, el Sevilla Atlético trató de empatarlo de todas las formas, pero se topó con un muro defensivo sin ninguna grieta. Preso de la impaciencia, Castillo acabó viendo la roja tras propinarle una patada a Flere.