El Europa refuerza su quinta plaza

El CE Europa ha dado un golpe de autoridad casi definitivo en la Primera Federación tras imponerse por 0-1 a la AD Alcorcón en un ejercicio de resistencia y efectividad. El conjunto de Aday Benítez supo sufrir en una primera mitad donde el equipo local gozó de las mejores ocasiones, incluyendo una triple intervención milagrosa de Flere y un balón sacado bajo palos por Guillem.

Pero la pegada escapulada apareció en el minuto 26 gracias al instinto de Jordi Cano, quien aprovechó un rechace para anotar el único tanto del choque. Tras el descanso, el Europa cerró filas con un bloque bajo impecable, desactivando los ataques madrileños y gestionando el cronómetro con la veteranía de un equipo que se sabe en un momento histórico.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémica antes del paso por los vestuarios. En el tiempo de descuento, los jugadores del Alcorcón reclamaron con insistencia una tarjeta roja para Escoruela en una acción que tuvo que ser revisada, pero que finalmente quedó en nada tras la deliberación arbitral, permitiendo al Europa mantener a todos sus efectivos sobre el verde.

Esta victoria permite al Europa mantener la quinta posición y distanciarse de un Cartagena que ahora está obligado a no fallar para seguir el ritmo de los de la Vila de Gràcia. Con los deberes hechos en uno de los campos más complicados de la categoría, el sueño del ascenso está más vivo que nunca a falta de las jornadas decisivas. La comunión entre equipo y afición tras el pitido final en Santo Domingo refleja la importancia de un triunfo que permite al Europa depender de sí mismo para disputar las eliminatorias de ascenso.

FICHA TÉCNICA

AD Alcorcón: Gaizka Ayesa; Joan Rojas, Jordi Pola (Samu Rodríguez, 46'), Pol Domingo (Rai Marchan, 46'), Yael (Raúl Blanco, 71'), Luis Vacas (Raúl Blanco, 71'), E. Aparicio, Mariano, Sergio Nieto (Iván Pérez, 46'), Vladys (Omar, 71') y Borja Martínez (82').

CE Europa: Juan Flere; A. Campeny (Alex Plá, 90'), Álex Cano, R. Escoruela (Sergio Nieto, 46'), G. Rodriguez, B. Meshak, Ó. Vacas (Marcel Sgrò, 76'), Jordi Cano, A. Ghailan, Julián Mahicas (Carlos González, 90') y K. Noureddine (A. Jay, 60').

Gol: 0-1 (26'): Jordi Cano.

Árbitro: Eugenia Gil. Amarillas a Raúl Blanco (76'); Borja Martínez (91'); Sergio Nieto (97'); Mariano (102'); Escoruela (29'); Ó. Vacas (45'+6); Marcel Sgrò (80'); A. Ghailan (95'); Fran Gil (101'). Roja a Iván Pérez (88').

Campo: Santo Domingo.