El Europa, a recuperar la magia en Can Dragó

El CE Europa vuelve a casa con un objetivo claro: olvidar la dura derrota sufrida la semana pasada en Sabadell (4-0) y reencontrarse con la victoria ante su afición. El equipo escapulado quiere hacer borrón y cuenta nueva y volver a sumar de tres para consolidarse en la zona tranquila de la clasificación. Para ello, confían en recuperar la versión mostrada en su último partido en Can Dragó, donde golearon de forma contundente al Betis B por un espectacular 5-2. Ese triunfo dejó un gran sabor de boca y demostró el potencial ofensivo del equipo cuando juega arropado por los suyos.

El rival de este domingo es el Algeciras CF, un equipo histórico que regresa a Barcelona 59 años después de su última visita. Aquel lejano precedente, disputado en la antigua Segunda División, se saldó con una victoria por la mínima del Europa (1-0). Mucho han cambiado las cosas desde entonces, pero la esencia competitiva de ambos clubes se mantiene intacta. El conjunto andaluz llega a Barcelona necesitado de puntos, situado a seis de los escapulados y con la ambición de sumar su segunda victoria de la temporada a domicilio para escapar de la zona de peligro. El Algeciras es un rival aguerrido y experimentado que no pondrá las cosas nada fáciles.

El técnico del Europa, Aday Benítez, analizó la situación del equipo en la previa del encuentro: "El equipo está recuperado de la derrota en Sabadell. Fue un partido duro, aunque el resultado fue un poco engañoso. Hay que celebrar el campeonato que estamos haciendo, estamos en una buena posición y tenemos que seguir trabajando. Estamos preparados para el partido de Algeciras, que sabemos que no será fácil. Tengo muchas ganas de que Can Dragó sea un lugar donde el Europa no pierda, un auténtico fortín donde nos sintamos fuertes y seguros ante cualquier rival", afirmó el entrenador.

Finalmente Juan Flere no entra en la convocatoria y Lucas García volverá a ser titular. El resto del once inicial no presentará grandes novedades, con las bajas de Jordi Bas, Joan Puig, Adam, George, Ibuki y Meshak, por convocatoria internacional. Se espera un gran ambiente en las gradas de Can Dragó para apoyar al equipo en busca de una victoria vital que les permita seguir soñando con cotas más altas.