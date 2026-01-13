El Europa propone La Bóbila como alternativa

El CE Europa sigue navegando en un escenario de provisionalidad y tras la negativa de la Federación Española de Fútbol a aplazar el partido de este sábado ante el Atlético Madrileño, el club escapulado ha movido ficha y ha presentado oficialmente el estadio de La Bòbila, en Gavà, como alternativa para la disputa del encuentro. La propuesta responde al estado del césped de Can Dragó, origen de la solicitud inicial de aplazamiento y punto de fricción en los últimos días. Ante la imposibilidad de retrasar el partido, el Europa ha optado por una solución intermedia que permita garantizar condiciones adecuadas de juego sin renunciar a la organización del choque dentro de los márgenes reglamentarios.

La Bòbila ofrece césped natural y cuenta con precedentes recientes en categorías superiores. El estadio ya acogió partidos de Primera Federación esta misma temporada, cuando fue utilizado por el Cornellà, un argumento que refuerza la viabilidad deportiva de la propuesta. El principal escollo es el aforo: el campo de Gavà no alcanza el mínimo de 3.000 espectadores exigido por la normativa para la categoría.

Sin embargo, desde el club recuerdan que esta circunstancia no ha sido un impedimento durante la presente temporada. El propio Europa ha disputado encuentros en otros estadios que tampoco cumplían ese umbral mínimo, requisito que sí está previsto que reúna Can Dragó.

La entidad permanece a la espera de una respuesta de la Federación Española de Fútbol. La planificación del desplazamiento de la afición y la gestión de las entradas dependen de una resolución que se demora.

El CE Europa agradece las muestras de solidaridad de distintos clubes del fútbol catalán que han ofrecido sus instalaciones, así como la colaboración expresa del CF Gavà y del Ayuntamiento de Gavà.