Fútbol catalán
El Europa naufraga en Can Dragó
Los escapulados cayeron en una segunda mitad para olvidar
Deberán mejorar mucho en las próximas jornadas
Isaac Fandos
El estreno en la categoría no parecía sencillo para el Europa después de un verano de mucho movimiento, más aún cuando Arnau Campeny se quedaba fuera del once titular a falta de dos días para el cierre del mercado y en medio del interés del Real Zaragoza para acometer su fichaje. De ahí se presuponía un inicio complicado, pero la ilusión de tumbar a un recién ascendido como el Real Jaén y empezar con buen parecía mayor. No fue así.
El inicio, pese a ello, fue esperanzador. El Europa apretó arriba y obligó al Jaén a jugar en largo, preso de los nervios del estreno en la nueva categoría. Pero poco a poco, los andaluces empezaron a entrar en el partido. Los visitantes tuvieron la mejor ocasión del primer tiempo en un disparo de Mario Martos que Nil desvió con acierto, y los escapulados dispusieron de un remate de Expósito al travesaño.
Tras el descanso, los dos equipos parecían seguir con el tanteo inicial, hasta que Antonio Caballero habilitó a Marco Siverio y el delantero jienense estrenó el marcador con un disparo raso.
Edo replicó con un disparo a la madera, pero de nuevo Marco Siverio castigó al Europa rematando un centro de Martos. Los locales acusaron el golpe, y el Jaén aprovechó el momento para firmar el tercero, obra de Keita.
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