El Europa se marcha a dormir líder

El Europa es el nuevo líder del grupo. Se impuso ante el invicto Sabadell, hasta ayer, con un doblete decisivo de Khalid en la segunda mitad.

En la primera parte, el juego estuvo marcado por la igualdad y la gran intensidad que exhibieron ambos conjuntos. A los siete minutos, Flere evitó el primer gol tras un disparo de Urri dentro del área. Poco después, un disparo de Joel Priego volvió a poner en problemas al guardameta local. La respuesta escapulada la protagonizó Jordi Cano, pero Fuoli estuvo atento (20’). El jugador se mostró muy activo en ataque y dispuso de varias opciones claras de gol. No hubo goles, aunque Jordi Cano tuvo una última ocasión con un tiro cruzado que rozó el palo de la portería arlequinada.

Tras el receso, los barceloneses imprimieron una marcha más. No tardaron en marcar, después que Khalid, de cabeza, consiguiera batir a Fuoli tras un remate de Álex Cano que rechazó un defensor visitante y tocó en la madera. Escoruela estuvo cerca de hacer el segundo. Lo consiguió de nuevo Khalid, al aprovechar una asistencia de Adnane. No se rindieron los vallesanos, que intentaron un gol que les diera aire. En el tramo final, Óscar Vacas, con todo a favor, perdonó ante el meta del Sabadell.