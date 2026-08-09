El Europa lleva el Històrics a Gràcia

El CE Europa se proclamó campeón del Torneo d’Històrics del Futbol Català 16 años después de su último título. En la final disputada ante el CF Badalona SAD, los europeístas se impusieron con claridad por 2-5 en un partido que dominaron de principio a fin y en el que mostraron una contundencia ofensiva demoledora.

El encuentro comenzó con el Europa muy enchufado. En el minuto 7, Adri Expósito progresó por la izquierda, el ataque fue cortado y Marc Anglès apareció para abrir el marcador con un chut colocado que dejó sin opciones a Jaime. Poco después llegó el segundo. Una pasada en profundidad por la izquierda encontró a Flavio Ribeiro, que se internó en el área y definió con un disparo cruzado para poner el 0-2.

El Badalona intentaba reaccionar, pero el Europa controlaba el ritmo y generaba peligro constante. Antes del descanso, Marc Anglès volvió a marcar. Un chut desde la frontal picó en un defensor badaloní, cambió de trayectoria y despistó por completo al portero Jaime.

En la segunda parte el Badalona se reactivó. En el minuto 52, Pepe Bonilla recuperó un balón, se plantó ante el portero, lo dribló con sangre fría y redujo distancias (1-3). Seis minutos más tarde, Joaco Peñalver transformó un penalti que él mismo había provocado y puso el 2-3 en el marcador. El partido se reabrió y el Badalona soñó con la remontada.

Sin embargo, el Europa no se vino abajo. En el 68, Khalid estuvo a punto de marcar el cuarto, pero la defensa local intervino de milagro. El Badalona también avisó con un chut de Tiago que Lucas sacó con suspenso. La igualdad se mantuvo hasta que Khalid Noureddine sentenció. En el minuto 76, una pasada en profundidad le permitió ganar la posición dentro del área y cruzar el balón para el 2-4. Y en el 85, una centrada desde la izquierda la remató de cabeza el mismo Khalid para firmar el 2-5 definitivo. Con ese tanto alcanzó su cuarto gol en la competición y selló la victoria.

El CE Europa, con una alineación de salida que funcionó a la perfección, demostró superioridad y se llevó el título de Históricos. Marc Anglès y Khalid Noureddine fueron los grandes protagonistas de una final que quedará en la memoria de la afición europeísta. Dieciséis años después, el trofeo vuelve a Gràcia.