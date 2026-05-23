Fútbol catalán
El Europa jugará el play-off a Segunda División
Los escapulados vencieron al Ibiza en un duelo decisivo
Consiguieron el billete con uno de los presupuestos más cortos
Isaac Fandos
Las glorias volverán a la Vila de Gràcia, reza el himno de un Europa superlativo que cerró el curso con un triunfo que le aseguró su plaza en el play-off de ascenso. Hace solo cinco años, el Europa estaba celebrando el ascenso a Segunda RFEF con un triunfo en el Nou Sardenya frente al Cerdanyola. En esta ocasión, la película ha cambiado tanto que los escapulados están a rozar del fútbol totalmente profesional, con un ascenso a La Liga Hypermotion totalmente inesperado a principio de curso.
El partido tuvo ocasiones y goles, con una remontada visitante que no acabó de cristalizar.
Se adelantaron pronto los locales, con un doblete del pichichi Jordi Cano, que debe ser pieza clave para intentar el ascenso en el play-off. Sin embargo, los visitantes reaccionaron rápido, cuando parecía que ya sin nada en juego en la tabla podían dejarse llevar. Antes del descanso, Fran Castillo recortó distancias y dejó el marcador con solo un tanto de diferencia.
En la reanudación, los visitantes lo siguieron intentando y acabaron teniendo premio, con un tanto de Unai Medina, después de que se le anulara uno a Bebé.
El Europa no se dejó intimidar por la remontada ibicenca, y el balón parado, una de las marcas de la casa, salió a relucir. Lo hizo, además, con polémica, porque Óscar Vacas remató cuando Paradowski podía tener el balón atrapado para sellar el billete al play-off.
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