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Fútbol catalán

El Europa se impone a un grande de África

El equipo de Josep María Gené completó un partido muy convincente ante un gran rival

Khalid, otra vez decisivo: gol y asistencia

Al Alhy y Europa jugaron en Bosc de Tosca

Al Alhy y Europa jugaron en Bosc de Tosca / @CEEuropa

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El CE Europa escribió una página histórica al imponerse a un rival de talla mundial como el Al Ahly. En un partido que se jugó a puerta cerrada, los de Josep María Gené salieron con un once presumiblemente titular y muchas ganas.

A los pocos minutos Nil realizó una gran parada en la primera llegada egipcia. A los 10 minutos el Europa respondió con una buena llegada de Padillo, cuyo remate fue desviado a córner. El partido se mantuvo igualado hasta que, a partir del 42, el conjunto catalán empezó a controlar la posesión.

Y al filo del descanso llegó el premio para el Europa: centro de Padillo y remate de Khalid para el 0-1. Tres minutos después, ya en la segunda parte, Khalid asistió a Flavio, que definió solo dentro del área y firmó el 0-2.

El Al Ahly no se rindió y en el 65 acortó distancias, poniendo el 1-2 en el marcador. Inmediatamente después, en el 66, Nil volvió a aparecer con una intervención decisiva que evitó el empate. A partir del minuto 70 el Europa se rehízo, recuperó la calma y gestionó con inteligencia la ventaja, que acabaría manteniendo hasta el final en un gran ejercicio de contención frente a un poderoso rival que buscó el empate hasta el final.

Al Ahly 1

CE Europa 2

Amistoso/Bosc deTosca

Al Ahly: Shoubir; Hany, Hadi, El Gazzar, Fouad; Koka, Marwan, Zizo, Ben Sharqi, Taher y Aqtai.

CE Europa: Nil; Campeny; Cano, Sgro, Otger, Tito, Gori, Anglés, Padillo, Flavio, Khalid.. También jugaron Urbina, Edo, Villa, Santi, Cardelús, Mascaró, Pau Sala, Ian, Casti, Expósito, Cadenas.

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Goles: 0-1 (45’): Khalid. 0-2 (48’): Flavio. 1-2 (65’): Ben Sherqi.

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