El Europa, a Ibiza para mantenerse en play-off
Los de Aday Benitez tienen un desplazamiento propiciatorio
El Ibiza es el peor local de la categoría, con solo cinco puntos
Isaac Fandos
Si algo le está faltando al conjunto europeísta es tener regularidad fuera de casa. Su desplazamiento a Can Misses puede ser una gran oportunidad para sumar la tercera victoria lejos del Nou Sardenya, después de dos salidas con derrota, y mantenerse una jornada más en la zona de play-off.
Los de Aday Benitez suman dos victorias, un empate y tres derrotas lejos del Nou Sardenya; una situación a la que deberán habituarse, ya que en la segunda vuelta jugaran sus partidos como local en Can Dragó. Pese a la irregularidad, son el quinto mejor visitante del grupo, aunque ahora encadenan dos desplazamientos consecutivos sin puntuar ni marcar:Hécules (1-0) y Atlético de Madrid B (2-0).
La visita a Can Misses será una gran oportunidad porque el Ibiza es el peor local de la categoría. En una Primera RFEF muy igualada y con gran importancia de la localía, los ibicencos se están viendo lastrados por una falta de pegada frente a su afición. Suman únicamente un triunfo en cinco partidos, con dos empates, dos derrotas, y solamente tres goles encajados.
Estos pobres números de inicio de curso propiciaron el cambio en el banquillo, con la salida de Paco Jémez y la entrada del experimentado técnico catalán Miguel Álvarez.
Con todo, el Europa llega al duelo en segunda posición, antes de la disputa del resto de encuentros, y el Ibiza en la decimosexta posición, en descenso. Pese a ello, una victoria del Ibiza le colocaría a solo cuatro puntos de los catalanes, muestra de la igualdad del grupo.
