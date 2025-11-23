El Europa, a Ibiza para mantenerse en play-off

Si algo le está faltando al conjunto europeísta es tener regularidad fuera de casa. Su desplazamiento a Can Misses puede ser una gran oportunidad para sumar la tercera victoria lejos del Nou Sardenya, después de dos salidas con derrota, y mantenerse una jornada más en la zona de play-off.

Los de Aday Benitez suman dos victorias, un empate y tres derrotas lejos del Nou Sardenya; una situación a la que deberán habituarse, ya que en la segunda vuelta jugaran sus partidos como local en Can Dragó. Pese a la irregularidad, son el quinto mejor visitante del grupo, aunque ahora encadenan dos desplazamientos consecutivos sin puntuar ni marcar:Hécules (1-0) y Atlético de Madrid B (2-0).

La visita a Can Misses será una gran oportunidad porque el Ibiza es el peor local de la categoría. En una Primera RFEF muy igualada y con gran importancia de la localía, los ibicencos se están viendo lastrados por una falta de pegada frente a su afición. Suman únicamente un triunfo en cinco partidos, con dos empates, dos derrotas, y solamente tres goles encajados.

Estos pobres números de inicio de curso propiciaron el cambio en el banquillo, con la salida de Paco Jémez y la entrada del experimentado técnico catalán Miguel Álvarez.

Con todo, el Europa llega al duelo en segunda posición, antes de la disputa del resto de encuentros, y el Ibiza en la decimosexta posición, en descenso. Pese a ello, una victoria del Ibiza le colocaría a solo cuatro puntos de los catalanes, muestra de la igualdad del grupo.