El Europa se hace fuerte en Alcorcón

El CE Europa plantó cara en el feudo del Alcorcón y se llevó un valioso punto de un partido trabado y de mucha intensidad en Primera Federación. Los escapulats salieron con personalidad desde el inicio y en los primeros minutos ya avisaron con peligro.

Khalid obligó a Bañuz a lucirse en un mano a mano decisivo y Gori Gracia rozó el gol tras una gran centro de Padillo. Cano salvó un córner peligroso bajo palos mientras Campeny interceptaba un disparo local en el último instante.

La presión alta y el trabajo de Campeny y Álex Cano mantuvieron a raya a los locales durante toda la primera parte. Adrià Padillo puso centros constantes y peligrosos y Tito buscó la portería con un disparo lejano que se fue alto.

Al descanso el marcador seguía 0-0 tras una buena mitad escapulada. En la reanudación el Europa siguió compitiendo pese a la superioridad de posesión del Alcorcón. Los cambios aportaron frescor y mantuvieron el equilibrio en un encuentro de mucha intensidad y pocas ocasiones claras. Al final el CE Europa se trajo un punto de mucho valor de un duelo trabado en el que plantó cara con carácter.

Alcorcón: Miguel Bañuz; Javier Lancho (Arnau Gaixas, 89’), Á. Mayorga, Miguel Cuesta, Irurita; Pablo Rivera, Toni Caravaca (Róber Ibáñez, 77’), Luis Vacas, E. Aparicio; Davo (Fran Sabina, 90’+1), Nico.

Europa: Nil Ruiz; A. Campeny, Álex Cano, Víctor Edo, Marcel Sgrò; Gori Gracia (G. Cardelus, 62’), Tito (V. Morales, 86’), F. Ribeiro, Adriá Padillo (Enol Coto, 86’); Joan Mascaró (Y. Zayzoun, 77’), K. Noureddine (A. Expósito, 62’).

Árbitro: Bárcenas Torres, colegio La Rioja. Amarillas a Morales.