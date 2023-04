El Europa no falla y vuelve a Segunda Federación

Los escapulados se impusieron a la Monta (2-0) y certificaron el ascenso y el campeonato, tal y como sucediera en 2021 El Sant Andreu, que esperaba una derrota y debía ganar, empató contra la Grama (1-1) y jugará el play-off ante el Peralada

Con mucho más sufrimiento del que cabía esperar cuando en el primer tramo de temporada fue un equipo absolutamente intratable, el Europa consiguió el ansiado a Segunda RFEF sólo un año después de haber caído a Tercera. Como en aquella ocasión, los escapulados lo hacen por todo lo grande consiguiendo el campeonato. En 1923 también se logró la liga con el mítico Manuel Cros como figura. Cien años después se repite la historia.

El conjunto de Ignasi Senabre dependía de sí mismo. Un punto le valía contra la Monta pero no especuló (2-0). Los goles de Alex Cano y Nolla, de penalti, certificaron la victoria en el derbi barcelonés contra los de Nou Barris, muy alicaídos en el tramo final de liga. El capitán adelantó a los de Ignasi Senabre en un córner botado por Nolla pasado el primer cuarto de hora. La tranquilidad no llegó en el Nou Sardenya, con una gran imagen con 3.400 espectadores, hasta que Nolla no forzó y convirtió un penalti en la reanudación.

Nuevo tropiezo del Sant Andreu

El Sant Andreu deberá subir de categoría a través del play-off ya que empató en su visita ante la FE Grama e, independientemente de lo que hiciera el Europa, como mínimo tenían que ganar. Cinco empates y una derrota en las últimas seis jornadas ligueras para los cuatribarrados, que en la primera eliminatoria se medirá al Peralada. La ida será en Peralada el día 30 de abril (18h).

Los de Xavi Molist empezaron por detrás en el marcador contra los colomenses tras el tanto de Marc Rodríguez antes de la media hora. Iker García igualó poco después pero ya no hubo más alteración en el marcador. Josu, el más activo en el Sant Andreu, lo intentó sin éxito. Hasta el palo le negó el tanto.

Importante victoria del Rapitenca frente al Castelldefels a pesar de que el partido haya sido solo por compromiso, ya que nadie se jugaba nada, pero el conjunto visitante ha podido mostrar para finalizar la temporada una gran versión futbolística. Un partido en el que el Castelldefels tampoco tenía posibilidades de clasificar para la zona de promoción y mostró una versión pobre, que dejó mucho que desear y que finalizó con una derrota indignante para terminar el año.

A pesar del triste empate frente al Tona, el Badalona salva la categoría, no por méritos propios, sino por la derrota del Vilafranca en su partido frente al poderoso Hospitalet. El Tona no ha mostrado tampoco un gran nivel a pesar de jugar como local y se ha visto incluso superado en varias facetas del partido por el conjunto visitante. Con este resultado, el Tona finaliza la temporada en decimoprimera posición con 33 puntos, mientras que el Badalona termina decimotercero con 31 puntos.

Finalizó la liga en su primera fase para dos equipos con destinos totalmente diferentes. El Vilafranca tenía la posibilidad de permanecer en Tercera RFEF, pero no lo logró al caer frente a uno de los mejores de la categoría, L’Hospitalet, que termina en cuarta posición. El encuentro se decantó desde el comienzo para los de Héctor Simón, con más pegada. A pesar del abultado resultado, el cuadro local no perdió la esperanza e intento hasta el final obrar el milagro, que no llegó, pese a los dos último goles que logró el equipo de Lluis Milà por medio del central Reche en el minuto 84 y de Alexis a un minuto de los 90.

El San Cristóbal despide una gran temporada con una nueva victoria para finalizar en tercer lugar. A pesar de que el combinado local realizó un gran partido en el que propuso verticalidad y profundidad en sus jugadas. Creó peligro y mostró por qué también han destacado durante esta presente campaña.

Empate sin goles en el encuentro que tuvo ningún tipo de emoción y finalizó sin mucho que analizar, donde reinó la imprecisión y la falta de creación de juego por parte de ambos conjuntos.

Empate final para ambos para cerrar el curso sin premio. Los locales ya no tenían posibilidades de ubicarse en posiciones de promoción y el Vilassar ya estaba descendido desde la jornada anterior.