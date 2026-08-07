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Fútbol catalán

El Europa no falla a los pronósticos y jugará las semis

Los de Josep Maria Gené se impusieron en los dos encuentros

El Prat y el Vilanova no pudieron ante un equipo superior

El Europa se impuso en este duelo, y en el grupo

El Europa se impuso en este duelo, y en el grupo / Torneig Històrics

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Isaac Fandos

No hubo lugar para sorpresas en un grupo en el que el Europa confirmó su condición de favorito venciendo sus dos encuentros. Lo hizo con más facilidad ante el Prat, de tres categorías menos, y con algo más de sufrimiento ante el Vilanova, de dos categorías inferior.

El duelo inicial enfrentó a los dos conjuntos, a priori, inferiores. El Vilanova, de Tercera RFEF, se vio las caras contra el Prat, de Lliga Elit.

Ambas escuadras estrenaron proyecto, con Cristian Gómez en el banquillo potablava (tras la marcha de David Vilajoana), y con Conrad García en el del Vilanova (tras la salida de Genís Sampietro).

Como era de esperar, ambos conjuntos intentaron llevar el dominio del encuentro, siendo la propuesta habitual de sus técnicos. Pese a ello, las ocasiones brillaron por su ausencia. 

En la tanda de penaltis, a la postre inútil, el Vilanova se llevó el triunfo por la mínima (2-1).

Tuvo que llegar el nuevo Europa de Josep María Gené para desatar una lluvía de goles en el campo. En el cielo, ya se encargó el dios del tiempo de soltar un buen chaparrón. 

Sobre el verde, Pau Sala marcó el primer tanto de la tarde llegando desde detrás. De la misma forma, Khalid hizo el segundo poco después. Y el propio Khalid repitió con el tercero, esta vez de potente disparo raso.

En el duelo por la clasificación entre Europa y Vilanova, los escapulados se adelantaron pasado el ecuador con un penalti transformado por Marc Anglès. 

A falta de seis minutos para el final, una buena recuperación alta de los barceloneses la aprovechó Flavio para definir cruzado.

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Todavía con tiempo por delante, Armand recortó distancias para el Vilanova tras anticiparse a todos en el primer poste, en un saque de esquina bien trabajado.

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