Fútbol catalán

El Europa no falla ante el Marbella

La expulsión temprana local condicionó el partido

Adnane y Jordi Cano sentenciaron en la primera mitad

La alegría del Europa tras ganar

La alegría del Europa tras ganar / CE Europa

Isaac Fandos

Los de Aday Benitez no desaprovecharon el regalo de los locales con la expulsión de Juan Rodríguez en el minuto cuatro, y se impusieron con tantos de Adnane Ghailan y Jordi Cano. 

Los escapulados supieron jugar con la superioridad numérica, y se adelantaron pronto en el marcador con el tanto de Adnane. Todavía antes del descanso, en un largo descuento también propiciado por la revisión inicial del FVS, Jordi Cano consiguió marcar el segundo tanto.

Manu García evitó que el Europa goleara, mientras que Lucas García también cuajó una buena actuación en la meta catalana en ausencia del habitual Juan Flere.

La victoria consolida al Europa en la tercera posición, mientras que el Marbella sigue en lo más bajo de la tabla y se queda sin ningún margen posible: los andaluces están a once puntos de la salvación, que marca el Torremolinos.

