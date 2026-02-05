Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol catalán

El Europa se estrena en su nueva casa

El equipo graciense comienza su exilio en Can Dragó

No estarán disponibles Paredes, Céspedes, George, Puig, Ibuki ni Salva

Panorámica del estadio municipal de atletismo Can Dragó de Barcelona, nueva casa del CE Europa.

Panorámica del estadio municipal de atletismo Can Dragó de Barcelona, nueva casa del CE Europa. / Ayuntamiento de Barcelona

SPORT.es

SPORT.es

El conjunto escapulado inicia una nueva etapa lejos del Nou Sardenya con el reto de adaptarse rápido a su nuevo hogar. El encuentro llega condicionado por una larga lista de ausencias en el equipo de Aday Benítez. No estarán disponibles Paredes, Céspedes, George, Puig, Ibuki ni Salva.

El técnico escapulado valoró positivamente el primer contacto con el campo: “La primera impresión ha sido buena y la idea es adaptarnos lo más rápido posible y hacer de Can Dragó nuestra casa”, explicó.

Benítez asumió que el cambio de escenario no será sencillo: “El Nou Sardenya es insuperable”. Aun así, confía plenamente en la respuesta de la grada: “Estoy seguro de que la afición responderá y vendrá aquí”, señaló. El entrenador destacó que la mayor distancia entre público y césped no debe ser un obstáculo: “Tenemos que hacer que no se note, se harán escuchar”, apuntó. Pese a las bajas, el técnico se mostró satisfecho con los refuerzos invernales: “Contento con los cuatro , esperamos que se adapten pronto”.

Europa - Hércules

21.15 h. LaLiga+ (Esp)

Árbitro: Marcelo Ibáñez

Can Dragó

