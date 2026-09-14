El Europa no encuentra el norte

El CE Europa sigue sin carburar en este inicio de campeonato. El conjunto escapulado sumó una nueva decepción tras caer por 1-2 ante el Hércules en un partido que se decidió de la forma más cruel. Un gol de balón parado en el tiempo de descuento privó a los locales de puntuar.

Tras tres jornadas disputadas, el balance es preocupante: el equipo todavía no ha logrado ganar. El técnico Josep Maria Gené no ocultó su descontento y obligó a hacer una profunda autocrítica. “Estuvimos más cerca del 2-1”, lamentó el entrenador tras el pitido final. La falta de concentración en los minutos decisivos vuelve a ser el gran talón de Aquiles de la plantilla.

SOLO UN GOL

El rendimiento general muestra brotes verdes y cierta progresión en el juego colectivo. Sin embargo, la falta de pegada penaliza en exceso a un equipo que genera volumen pero no define. Un solo gol en tres partidos hace añorar a Jordi Cano, aunque Khalid apunta a goleador. Los cinco goles encajados no son tampoco un buen registro.

Los problemas burocráticos además debilitan la rotación ofensiva de Gené. El atacante Teto Martín sigue siendo baja obligada debido a que su ficha federativa está pendiente de validación. Queda aún mucho y no han pasado más que tres partidos, pero el Europa no es de momento el de la temporada pasada.