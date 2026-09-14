El Europa no encuentra el norte
Un solo punto después de tres jornadas y dudas sobre sus objetivos
El técnico Josep María Gené pide hacer autocrítica
El CE Europa sigue sin carburar en este inicio de campeonato. El conjunto escapulado sumó una nueva decepción tras caer por 1-2 ante el Hércules en un partido que se decidió de la forma más cruel. Un gol de balón parado en el tiempo de descuento privó a los locales de puntuar.
Tras tres jornadas disputadas, el balance es preocupante: el equipo todavía no ha logrado ganar. El técnico Josep Maria Gené no ocultó su descontento y obligó a hacer una profunda autocrítica. “Estuvimos más cerca del 2-1”, lamentó el entrenador tras el pitido final. La falta de concentración en los minutos decisivos vuelve a ser el gran talón de Aquiles de la plantilla.
SOLO UN GOL
El rendimiento general muestra brotes verdes y cierta progresión en el juego colectivo. Sin embargo, la falta de pegada penaliza en exceso a un equipo que genera volumen pero no define. Un solo gol en tres partidos hace añorar a Jordi Cano, aunque Khalid apunta a goleador. Los cinco goles encajados no son tampoco un buen registro.
Los problemas burocráticos además debilitan la rotación ofensiva de Gené. El atacante Teto Martín sigue siendo baja obligada debido a que su ficha federativa está pendiente de validación. Queda aún mucho y no han pasado más que tres partidos, pero el Europa no es de momento el de la temporada pasada.
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