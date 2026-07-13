Fútbol catalán
El Europa empieza a armar su nuevo proyecto
El portero Nil Ruiz y los delanteros Adri Expósito, Adrià López y Flavio Rivero representan un salto cualitativo a una plantilla que gana en competitividad
El club barcelonés, que no había hecho ningún movimiento, ficha cuatro jugadores de una tacada
El CE Europa ha irrumpido con fuerza en el mercado de fichajes. Después de varias semanas en las que las únicas novedades fueron las bajas de jugadores, el club ha anunciado cuatro incorporaciones: el portero Nil Ruiz, el delantero Adrián Expósito, el extremo Adrià López Padillo y el atacante Flavio Rivero.
A estas operaciones se suma el retorno de Gerard Urbina y la posible llegada de Adrià Vilanova, quien se entrenará a prueba con el equipo. Los cuatro nuevos refuerzos representan un salto cualitativo y cuantitativo para el Europa de cara al curso 2026-27.
Nil Ruiz, de 23 años y 1,90 metros de altura, llega como el nuevo portero del equipo. Formado en las canteras de la Damm y del FC Barcelona, llegó a debutar con el Barça Atlètic. La temporada pasada alternó el Valencia Mestalla y el Sabadell, club con el que rescindió su contrato y llega libre.
Adrián Expósito, delantero centro de 29 años, aterriza procedente de L’ Escala, donde ha cuajado una notable temporada con 14 goles en 28 partidos en Tercera RFEF. También ha defendido los colores del Lloret, la UE Figueres y la UE Sant Andreu.
El extremo derecho Adrià López Padillo, de 26 años, procede de la FE Grama, donde ha disputado 34 encuentros y anotado siete goles esta campaña. Formado en el Manresa, se caracteriza por su capacidad de desborde y su proyección en ataque.
Flavio Rivero, de 25 años, es un delantero móvil capaz de actuar en cualquiera de las posiciones de ataque, especialmente en las bandas. Procedente del Hospitalet, donde marcó 9 goles en 32 partidos la pasada temporada en Tercera RFEF, destaca por su capacidad para generar peligro.
Además de estos cuatro fichajes, el club ha confirmado el regreso de Gerard Urbina, quien se reincorpora tras su cesión en el Real Ávila.
Por otro lado, Adrià Vilanova, central de 29 años con pasado en la base del Barça y más de 120 partidos en Segunda División con el Andorra, comenzará los entrenamientos a prueba.
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