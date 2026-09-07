El Europa denuncia una agresión policial a un aficionado por llevar una estelada

El CE Europa ha denunciado públicamente una actuación que califica de "desproporcionada" de varios agentes de la Policía Nacional contra uno de sus aficionados durante el partido disputado este domingo en el campo del Alcorcón, correspondiente a la segunda jornada de Primera Federación y que terminó con empate sin goles (0-0).

Según explicó el club de Gràcia en un comunicado, los hechos se produjeron al inicio del encuentro después de que un seguidor europeísta mostrara una estelada. Siempre según el relato del Europa y de varios testigos presentes en la grada, el aficionado se identificó y siguió las indicaciones de los agentes, pero estos posteriormente lo agarraron por el cuello, lo tiraron al suelo y lo golpearon.

El Europa también denuncia que los policías le requisaron la bandera y que incluso habrían intentado obligarle a decir que era español, además de advertirle de una posible sanción en aplicación de la Ley del Deporte. Otro seguidor del conjunto escapulado que llevaba una estelada habría recibido igualmente una amenaza de sanción.

Como muestra de protesta y solidaridad con el afectado, los aficionados del Europa decidieron abandonar la grada visitante del estadio de Santo Domingo. El club condenó la actuación policial y aseguró que considera inadmisible cualquier comportamiento que pueda vulnerar los derechos fundamentales y la libertad de expresión.

Un precedente reciente con un aficionado del Barça

El Europa recordó además que no se trata del primer episodio de estas características protagonizado esta temporada por un aficionado de un equipo catalán. El caso llega pocos días después del sucedido en Elche con un seguidor del FC Barcelona que también llevaba una estelada, episodio que ya provocó la reacción del club azulgrana.

El asunto ha tenido continuidad este lunes. El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, aseguró que se han solicitado explicaciones a los organismos correspondientes, aunque señaló que la información que ha recibido "no coincide" con la versión expresada por el Europa.

Prieto pidió prudencia y evitar conclusiones precipitadas, y recordó que cualquier persona que considere vulnerados sus derechos dispone de las correspondientes vías de denuncia.