Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - BarcelonaVillarreal - Real MadridClasificación LaLigaPichichi LaLigaPalmarés Supercopa de EspañaBota de OroAsprillaBarcelona OviedoDroMonchiPróximo partido AlcarazOctavos Open de AustraliaAlianza Lima - Inter MiamiMedio Maratón SevillaJulián ÁlvarezJoan GarciaKillian JornetJoan PradellsElecciones BarçaMercado de Fichajes hoyUFC 324Gonzalo BernardosLey de SucesionesNieve Barcelona
instagramlinkedin

Fútbol catalán

El Europa deja escapar el triunfo

Mahicas y Jordi Cano pusieron en ventaja a los catalanes pero no fue suficiente

El Cartagena empató en la segunda mitad, con doblete de Rahmani, y pudo ganar

Jordi Cano celebra el tanto escapulado

Jordi Cano celebra el tanto escapulado / CE Europa

Isaac Fandos

Los de Aday Benitez no pudieron rubricar una victoria que se les puso muy de cara con una primera mitad prácticamente perfecta, cargada de efectividad, pero que se encontró con una versión también muy buena de los locales en la segunda mitad.

Los escapulados demostraron su potencial lejos del Nou Sardenya, igual que ya lo hicieron en tramos en La Bóbila la pasada semana, logrando una ventaja que parecía suficiente. Puig asistió a Mahicas, que no falló ante Iván Martínez; y Jordi Cano aprovechó un rechace para rematar con la cabeza el segundo tanto.

Tras el descanso, el debutante Yanis Rahmani cambió todo el decorado. Su aparición en el campo cambió la parte ofensiva del Cartagena, y confirmó su gran juego con dos tantos brillantes.

Noticias relacionadas y más

El segundo llegó faltando un cuarto de hora, y a partir de ahí el Europa tuvo que refugiarse con todo. Flere sacó su repertorio de mejores paradas y aguantó el punto para los catalanes.

TEMAS