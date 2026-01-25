El Europa deja escapar el triunfo

Los de Aday Benitez no pudieron rubricar una victoria que se les puso muy de cara con una primera mitad prácticamente perfecta, cargada de efectividad, pero que se encontró con una versión también muy buena de los locales en la segunda mitad.

Los escapulados demostraron su potencial lejos del Nou Sardenya, igual que ya lo hicieron en tramos en La Bóbila la pasada semana, logrando una ventaja que parecía suficiente. Puig asistió a Mahicas, que no falló ante Iván Martínez; y Jordi Cano aprovechó un rechace para rematar con la cabeza el segundo tanto.

Tras el descanso, el debutante Yanis Rahmani cambió todo el decorado. Su aparición en el campo cambió la parte ofensiva del Cartagena, y confirmó su gran juego con dos tantos brillantes.

El segundo llegó faltando un cuarto de hora, y a partir de ahí el Europa tuvo que refugiarse con todo. Flere sacó su repertorio de mejores paradas y aguantó el punto para los catalanes.