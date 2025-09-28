El Europa ya conoce la derrota

El Europa sufrió su primer tropiezo de la temporada en la quinta jornada, cayendo ante un Teruel que aprovechó su única oportunidad clara para llevarse los tres puntos. Los escapulados llegaban con la moral alta tras un inicio de curso sólido, pero pronto se toparon con un rival muy organizado y concentrado en defensa.

El encuentro comenzó con dominio territorial del Europa, que intentaba imponer su ritmo y mantener la posesión del balón. Las combinaciones rápidas por las bandas y los intentos de penetración por el centro generaban expectación, pero la última decisión siempre fue imprecisa, y el peligro real apenas se materializaba.

Cuando mejor estaban los barceloneses, un rechace mal gestionado tras un disparo lejano permitió a Albisua adelantarse con un remate de volea que sorprendió a Flere, el portero escapulado. El golpe tempranero cambió la dinámica: el Europa continuó dominando, pero con nerviosismo y precipitaciones que impedían concretar ocasiones claras.

En la segunda mitad, Aday Benítez buscó soluciones con cambios tácticos, intentando dar movilidad a sus atacantes y abrir huecos en la defensa turolense. Sin embargo, el Teruel permaneció sólido, dejando pocas opciones y confiando en la contra. Flere fue el más destacado de los visitantes, realizando varias paradas decisivas que evitaron un segundo tanto y mantuvieron la esperanza hasta el último minuto.

A pesar de la presión final, los escapulados no lograron superar al arquero local ni encontrar el camino del gol. La derrota por 1-0 marca un traspié, pero no empaña la buena imagen general del equipo, que sigue mostrando una propuesta de juego clara y ambiciosa y se mantiene cerca de los puestos altos de la tabla.

FICHA TÉCNICA

1 Teruel: Rubén Gálvez; Joseda, Van Rijn, Rodríguez (Padilla, 45'), Abraham, Royo; Teddy (Goyo, 81'), Blesa, Albisua (Redón, 58'), Merencio (Arguigue, 58'); Sergio Moreno (Fonda, 81').

0 Europa: Flere; Rodríguez, Campeny, Alex Cano, Escoruela (Puig, 70'); Vacas (Paredes, 80'), Izan, Caravaca (George, 70'); Ghailán, Plà (Mahicas, 80'), Jordi Cano.

Gol: 1-0 (20’): Albisua.

Árbitro: Ekaitz Ikiñi, colegio vasco. Amarillas a Albisua, Padilla, Hugo Redón.

Incidencias: Pinilla. 2.000 espectadores.