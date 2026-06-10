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Fútbol catalán

El Europa comunica sus primeras bajas

El club da oficialidad a la salida de Andrews, Fran Gil y Jordi Bas, que estaban cedidos

Hasta quince jugadores finalizan su contrato el 30 de junio

Primeras bajas en el Europa

Primeras bajas en el Europa / @CEEuropa

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Terminada una sobresaliente temporada con el final amargo de no poder completarla con el sueño del ascenso a Segunda división, el Europa empieza ya a trabajar en su segunda temporada en Primera RFEF con el propósito de, por lo menos, repetir su brillante desempeño en su debut.

Con la duda de la continuidad de Aday Benítez en el banquillo, la dirección deportiva del club de Gracia afronta el reto de armar una nueva plantilla. De momento, el club ha anunciado las tres primeras bajas. Se trata de George Andrews, Fran Gil y Jordi Bas, quienes, cedidos, regresan a sus respectivos clubes de origen.

George Andrews llegó el pasado verano procedente del Córdoba para dar dinamismo a la parcela ofensiva. El joven delantero completó un total de 21 partidos, firmando dos asistencias.

Fran Gil fue una de las grandes incorporaciones del mercado invernal desde el Villarreal B. Su llegada fue clave para consolidar la zaga. El defensor disputó 16 encuentros.

Jordi Bas también llegó en la ventana de enero desde el Girona B para dar profundidad al centro de la defensa. Pese a mostrar un enorme potencial y disputar cinco encuentros con la camiseta europeista, la mala fortuna se cebó con él. Una inoportuna lesión truncó su progresión.

Por otra parte, hasta quince futbolistas finalizan sus contratos vigentes este próximo 30 de junio. Entre los nombres más destacados se encuentra el guardameta Juan Flere, cuyo gran rendimiento ha despertado el fuerte interés del RCD Espanyol. Asimismo, el goleador Jordi Cano está en la órbita de varios equipos de Segunda División gracias a su excelente campaña ofensiva.

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El resto de los integrantes que quedan libres son piezas clave como Escoruela, el capitán Àlex Cano, Guillem, Sgrò y Campeny. También terminan su vinculación Meshak, Caravaca, Adnane, Mahicas, Pla, Ibuki y Óscar Vacas.

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