El Europa cierra las cesiones de Izan González y George Andrews

Incorporaciones relámpagos en el Europa, que tras la polémica del amistoso ante el Al-Fateh, que acabó con derrota (0-1), ha decidido mover ficha e incorporar a dos futbolistas para seguir reforzando la plantilla.

El primero de ellos es el joven Izan González, centrocampista destacado la pasada temporada en Segunda RFEF con el Cornellà. Llega cedido desde el club del Baix Llobregat, con el que renovó hasta 2027, pero marchó para evitar jugar en Tercera RFEF.

Izan, de solo 20 años, salió de la cantera del Costa Brava, saltando al Cornellà Juvenil A de División de Honor para disputar su último año de fútbol base.

Su primera temporada como amateur la jugó en L’Escala, con el que se hizo un nombre siendo un fijo.

El pasado curso jugó 34 partidos con el Cornellà, club al que volvió, 32 de ellos como titular, y anotó 1 tanto.

En el caso de George Andrews, también se trata de un jugador de 20 años que ocupará ficha sub-23. El extremo, que tiene doble nacionalidad inglesa y espaola, llega procedente del Córdoba.

Se formó en el Atlético Baleares, llegando al primer equipo durante la temporada 2023-2024, en la que alternó el Juvenil A de Liga Nacional con el equipo de Primera Federación.

El pasado curso fue jugador de pleno derecho del primer equipo, y aunque tuvo poca participación, el Córdoba lo fichó para su primer equipo, pero ahora lo decide ceder.