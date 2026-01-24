El Europa busca resurgir en Cartagena

El CE Europa llega al partido del sábado ante el Cartagena en un contexto incómodo, marcado por los resultados y por un entorno agitado. Solo tres puntos de los últimos doce han frenado la progresión del equipo, justo cuando empiezan a circular rumores sobre posibles salidas de peso de cara al futuro inmediato.

En los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que Izan González pueda recalar en el filial del FC Barcelona, mientras que Adnane Ghailan estaría en el radar del CD Castellón. Desde el club se insiste en que no hay movimientos cerrados y que toda la atención está puesta en la competición, aunque el ruido exterior es inevitable en pleno mercado.

A las dificultades deportivas se suma un escenario adverso en cuanto a efectivos. Escoruela y Caravaca no estarán disponibles por sanción tras ver la amarilla ante el Atlético Madrileño, y tampoco podrá sentarse en el banquillo el técnico Aday Benítez, sancionado con dos partidos por protestar. La responsabilidad recaerá en Alberto González, que asumirá la dirección del equipo en un desplazamiento de máxima exigencia.

“Es un partido complicadísimo, en un gran escenario, donde esperamos dar nuestra mejor versión”, señaló González en la previa, consciente de la magnitud del reto. El técnico interino puso el acento en la necesidad de afinar en las áreas: “Hemos de recuperar nuestra efectividad arriba, porque atrás estamos siendo solventes”.

Pese a las ausencias, el mensaje es de confianza en el colectivo. “El equipo está compitiendo bien fuera de casa. Tenemos sancionados y lesionados, pero el grupo se ha de rearmar”, concluyó, apelando a una respuesta coral para frenar la dinámica negativa y devolver estabilidad a un Europa que busca refugiarse en el fútbol mientras el mercado y las sanciones aprietan.