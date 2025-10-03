El Europa busca reencontrarse con la victoria frente al Marbella

El CE Europa afronta mañana un nuevo desafío en su regreso a la Primera Federación. El conjunto barcelonés, recién ascendido y sorprendente cuarto clasificado con 8 puntos, recibe al Marbella en el Nou Sardenya con el objetivo de volver a la senda del triunfo tras la primera derrota encajada en la pasada jornada en Teruel (1-0).

El equipo de Gràcia tendrá que sobreponerse a la ausencia prolongada de Ibuki Nemoto, que sufre una lesión parcial en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El centrocampista japonés iniciará un tratamiento conservador que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego, al menos, tres meses.

Más allá del plano deportivo, el Europa también hará visible su compromiso social. Los capitanes y capitanas de sus equipos lucirán brazaletes con la bandera de Palestina en los partidos de este fin de semana, sumándose a la reivindicación internacional por el fin de la violencia y la defensa de los derechos humanos. Además, el club ha convocado a su masa social a participar en una movilización solidaria en Barcelona.

El Marbella, por su parte, aterriza en el Nou Sardenya en la novena plaza, con 7 puntos y sin conocer la derrota. Los andaluces tendrán bajas sensibles como las de Zinho, Eugeni, Cambra e Hicham, aunque podrían contar con el estreno en la convocatoria del brasileño Alexiel, su último fichaje.