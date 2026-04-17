El Europa busca su mejor versión

El CE Europa visita el Estadio El Palmar en un duelo de necesidades opuestas pero urgencias compartidas. Los escapulados, tras reencontrarse con el triunfo ante el Teruel en Can Dragó, inician el tramo decisivo de seis jornadas con el objetivo innegociable de amarrar la quinta plaza, amenazada por un Cartagena que acecha a un solo punto.

La expedición de Aday Benítez viaja mermada por ausencias de peso. Las bajas confirmadas de Campeny, Adnane y Jordi Bas obligarán al técnico a retocar el sistema defensivo en un escenario complicado. Quien tampoco estará es Roger Escoruela, que sufrió un traumatismo cervical en el entrenamiento de ayer y estará en observación con un tiempo de baja incierto.

El Sanluqueño, situado en zona de descenso y a 11 puntos de la salvación, llega al choque en una situación crítica, casi definitiva para sus opciones de permanencia. Sin embargo, Benítez advierte de que la clasificación es engañosa: “Es un equipo que sabe a lo que juega; hemos de estar muy bien defensivamente porque nos espera un partido muy complicado”. El Europa debe mejorar sus prestaciones como visitante tras los dolorosos tropiezos en Elda (3-0) y Sabadell (4-0).

“Este partido es trascendental. Si entendemos el plan, estos tres puntos valen mucho porque quedará una jornada menos”, destacó el técnico en la previa. Benítez quiso quitar presión a los suyos recordando que “la permanencia ya es un objetivo cumplido”, pero exigió la máxima tensión competitiva: “Si no estamos al 100%, no ganaremos; a veces incluso eso no basta”. La mirada también estará puesta en Mahicas, de quien el míster espera que logre “alargar sus buenos momentos”.