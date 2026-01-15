Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Europa blinda La Bòbila

El club prioriza a su masa social y al fútbol base en un desplazamiento condicionado por el aforo reducido del estadio de Gavà

El CE Europa ha optado por una organización excepcional para un partido marcado por las limitaciones logísticas. El encuentro que se disputará en el estadio de La Bòbila, en Gavà, será de acceso exclusivo para socios y socias del club, una decisión que responde directamente al aforo máximo del recinto y a la voluntad de proteger a su comunidad más cercana.

El club ha anunciado la reserva de 150 entradas destinadas al fútbol base y a sus familias, que podrán recogerse de manera gratuita en las oficinas del CE Europa. Con este gesto, la entidad subraya su apuesta por el arraigo y la continuidad del proyecto deportivo desde las categorías formativas, integrándolas en una jornada que tendrá un marcado carácter identitario.

No se venderán entradas al público en general, ni en las oficinas del club ni en el propio estadio de Gavà. El acceso a La Bòbila quedará limitado exclusivamente a socios y socias del CE Europa, que podrán entrar presentando su carnet hasta completar el aforo máximo permitido, fijado en 1.580 espectadores. No será necesario retirar entrada previamente, una medida pensada para simplificar el acceso y evitar desplazamientos innecesarios.

La decisión, poco habitual pero plenamente justificada por las circunstancias, busca evitar agravios y garantizar que el reducido aforo beneficie prioritariamente a quienes sostienen al club de forma regular.

Para facilitar la asistencia, el Europa pondrá autocares a disposición de sus socios y socias. El precio del desplazamiento será de 5 euros por persona, con salida prevista a las 14.15 horas desde el Nou Sardenya. El club asume así parte de la logística para convertir el desplazamiento en Gavà en un acto colectivo y ordenado.

