"Soy más del Europa que del Barça"

Ignasi Varona es uno de los jugadores importantes de la FE Grama y uno de los pilares para acometer el proyecto del equipo de Santa Coloma más allá de la Tercera RFEF, donde va a empezar su tercera temporada.

Aún renqueante de una lesión, el centrocampista espera estar a punto para el inicio de Liga.

A nivel de ritmo espero que la primera semana de Liga pueda estar con el equipo, aunque igual llego un poco justo al primer partido. Forcé la temporada pasada con ligamento roto en los últimos partidos y pasé mucho dolor. Algo de miedo queda a que vuelva a pasar.

Y con la esperanza de que la FE Grama mejore sus registros.

El objetivo es llegar al playoff. Desde el club se trabaja muy bien, el campo es muy bueno y cada vez viene más gente a vernos.

El equipo de Santa Coloma quiere empezar bien, al contrario que la temporada anterior, con un pésimo inicio que resultó un lastre.

Empezamos muy mal, pero no merecimos perder tantos partidos que nos llevó a una dinámica mala en la que se pierde confianza.

Pero Lleida, Manresa, Cornella, Hospitalet, Badalona...son equipos que parece que no vayan a dejar nada a los demás.

Son equipos con historia y mucho presupuesto que parten como favoritos, pero nosotros queremos también estar ahí. Creo que el equipo se ha reforzado bien.

Pivote, mediapunta, organizador, a Varona le gusta estar en contacto con el balón.

Si. Me gusta organizar y tener el balón. Espero aportar y ayudar al equipo a lograr sus objetivos.

Pero Varona tiene un pasado. Y está en Gracia, con el Europa.

Allí estuve diez años en el fútbol base y cinco con el primer equipo. Estuve justo hasta el ascenso a Segunda RFEF. Pero en esa época no iba tanta gente al campo, después a partir del covid empezó a haber una mayor respuesta.

Y de Europa y el Europa a Estados Unidos.

Me fui a hacer un Master de liderazgo educacional y a la vez jugaba al fútbol en la Universidad, prolongando después hasta completar dos temporadas. Fue una gran experiencia.

Porque Varona es de los jugadores que ha estudiado y creado su empresa.

Si, una empresa de extraescolares, porque en estas categorías no puedes vivir del fútbol, aunque el sueldecito que te dan es una ayuda. Aquí no hay ningún jugador que pueda vivir de lo que gana.

Y aunque muy contento en la FE Grama, donde ha renovado hasta 2026, el Europa sigue en su corazón e imaginario.

Soy un jugador que quiere mucho al club y que voy a algunos partidos como aficionado. Estoy abierto a volver pero a corto plazo lo veo muy difícil. Soy más del Europa que del Barça.

No descarta Varona subir algún escalón más. Tiene 28 años y ambición.

Soy un jugador de club y tendría que haberme arriesgado más, quizás por eso no he tomado decisiones. Tuve además muchas lesiones que me condicionaron. En la primera temporada en el Europa hubo equipos filiales interesados en mí pero un edema oseo me dejó sin opciones.

Sus retos están ahora con la FUE Grama.

Me gustaría jugar el play off con la Grama y también me haría mucha ilusión jugar un partido de Copa del Rey contra un Primera o Segunda.