El Europa apoya a Palestina

El Club Esportiu Europa ha decidido dar un paso al frente y visibilizar su compromiso con la defensa de los derechos humanos. Este fin de semana, tanto el primer equipo masculino como el femenino lucirán brazaletes con la bandera de Palestina en sus partidos de liga, como gesto de denuncia ante la situación que atraviesa el pueblo palestino.

La entidad graciense ha hecho público un comunicado en el que manifiesta su rechazo a la violencia y a la vulneración de libertades fundamentales. Según el texto, el Europa no quiere permanecer indiferente ante lo que describe como un genocidio y recuerda que sus valores “están al servicio de la paz y de la libertad de los pueblos”.

El brazalete será visible en el Nou Sardenya, en el encuentro del primer equipo contra el Marbella del sábado, y también en el compromiso que afrontará el femenino en Tenerife el domingo. Con este gesto, el club pretende sumar su voz a las llamadas internacionales que piden el fin inmediato de la violencia y la defensa de la dignidad de las personas.

La implicación social del Europa no se quedará en el terreno de juego. La entidad también ha animado a su masa social a participar en la manifestación de apoyo al pueblo palestino convocada para el 4 de octubre en los Jardinets de Gràcia. “No podemos ser ajenos a lo que ocurre”, señala el comunicado, subrayando el compromiso histórico del club con causas de justicia social.

Con este posicionamiento, el Europa reitera que su identidad deportiva va de la mano de un fuerte sentido comunitario y solidario, que trasciende los resultados sobre el césped.