El Europa aplaza el estreno en Can Dragò

El CE Europa deberá posponer su esperado estreno en las pistas de Can Dragó. El club de Gràcia confirmó este viernes que el partido previsto para el 17 de enero ante el Atlético Madrileño no podrá disputarse en la nueva instalación debido al mal arraigo del césped natural, afectado por las lluvias persistentes y el descenso de las temperaturas de las últimas semanas.

Un informe técnico ha desaconsejado el uso inmediato del terreno de juego pese a que las obras estructurales están prácticamente finalizadas. Tanto el presidente del club, Héctor Ibar, como el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, coincidieron en que el problema no es de ejecución, sino estrictamente climatológico.

La nueva fecha marcada en rojo es el 8 de febrero, cuando el Europa debería recibir al Hércules. Según Escudé, para entonces “habrán pasado los días necesarios para que el césped esté en condiciones óptimas”, garantizando así la seguridad de los jugadores y la durabilidad del terreno durante el resto de la temporada.

Mientras tanto, el club ha solicitado formalmente a la RFEF el aplazamiento del encuentro ante el Atlético Madrileño. La alternativa que maneja la entidad escapulada pasa por disputar una jornada más en el Nou Sardenya o esperar a la resolución federativa, que se conocerá la próxima semana.

Desde noviembre, Can Dragó se ha adaptado para cumplir con los requisitos de la categoría: césped natural, graderíos desmontables con capacidad para 3.000 espectadores, nueva iluminación LED, marcador electrónico y banquillos renovados. Una inversión relevante que deberá esperar unas semanas más para entrar en funcionamiento.

La prudencia se impone en Gràcia. El Europa prefiere retrasar su mudanza antes que comprometer la integridad del proyecto y de sus futbolistas en un momento clave de la temporada.

COMUNICADO DEL EUROPA

El CE Europa pide a la Federación el aplazamiento del primer partido en Can Dragó.

- Con el fin de asegurar el correcto arraigo del césped natural en las pistas de Can Dragó, el CE Europa ha pedido a la RFEF el aplazamiento del partido previsto para el sábado 17 de enero entre el CE Europa y el Atlético Madrid B.

- Las lluvias, el temporal y el descenso de las temperaturas de las últimas semanas no permiten que el césped arraigue completamente y esté en las condiciones óptimas para la disputa de un partido oficial.

- Aunque las obras de adecuación del estadio estarán terminadas para la disputa del partido del 17 de enero, se ha pedido el aplazamiento para evitar el aumento del riesgo de lesiones de los jugadores así como daños estructurales del césped que afectarían a la disputa en buenas condiciones del resto de partidos de la temporada de Primera RFEF

El CE Europa ha pedido a la RFEF el aplazamiento del partido previsto para el sábado 17 de enero entre ante el Atlético Madrileño . La decisión se ha comunicado también al Atlético de Madrid y se trabajará de forma consensuada para encontrar lo antes posible una nueva fecha para la disputa de este partido.

Siguiendo las recomendaciones de informes técnicos relativos al estado actual del césped, tanto desde el CE Europa como desde el Ayuntamiento de Barcelona se ha tomado la decisión de esperar al 8 de febrero para disputar el primer partido en estas instalaciones. Se trata del encuentro contra el Hércules de Alicante correspondiente a la 23ª jornada liguera.

Las lluvias , el temporal y el descenso de las temperaturas que han afectado en las últimas semanas en la ciudad no permiten que el césped arraigue completamente y esté en las condiciones óptimas y necesarias para la disputa de un partido oficial. En este sentido, a pesar de que las obras de adecuación del estadio estarán terminadas para la disputa del partido del 17 de enero, se ha pedido el aplazamiento para evitar el aumento del riesgo de lesiones de los jugadores así como daños estructurales del césped que afectarían a la disputa en óptimas condiciones del resto de partidos de la temporada de Primera RFEF.

Renovación en Can Dragó

La remodelación en las pistas de Can Dragó, además de la colocación del nuevo césped, ha supuesto la instalación de nuevos graderíos desmontables en los dos goles y en el lateral del campo para cumplir los requerimientos de la RFEF para la Primera Federación que indican que la capacidad de la instalación debe ser de un mínimo de 3.000 espectadores.

Otras mejoras que se han llevado a cabo han sido la renovación de la iluminación del campo con foco LED en las cuatro torres de alumbrado actual para cumplir con los requerimientos de Primera Federación así como la instalación de un marcador electrónico para la disputa de partidos de fútbol y de nuevos banquillos para ambos equipos en el lateral de la grada principal.

La elección de este espacio alternativo en el Nou Sardenya fue una decisión consensuada por el CE Europa y por el Ayuntamiento de Barcelona después de que la RFEF desestimara la moratoria de un año que presentó el club para poder disputar todos los partidos ligueros en su campo con césped artificial,

Del mismo modo, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF ) no aceptó la petición de modificar la normativa federativa para que la próxima temporada se pudieran disputar partidos con césped artificial en Primera RFEF Masculina, tal y como ya se acepta en otras competiciones oficiales como la Copa del Rey o la Liga de Campeones.