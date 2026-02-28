El Europa afronta el reto de Can Dragó

Un Europa en buena dinámica y que sigue en los puestos de play-off, incluso con cuatro puntos de margen sobre el Teruel (sexto clasificado), recibe en Can Dragó a un Torremolinos que necesita ganar para salir de la zona de descenso.

El principal reto para los de Aday Benitez será conseguir el primer triunfo en Can Dragó, nuevo feudo de los escapulados y en el que ha sumado tres empates en los tres partidos disputados: 2-2 contra el Cartagena, 1-1 ante el Hércules y 1-1 frente al Tarazona.

Eso sí, el rendimiento fuera de casa de los escapulados ha mejorado notablemente, sumando dos victorias en los dos últimos partidos disputados: 0-1 contra el Sevilla B y 0-2 ante el Antequera.

El Torremolinos llegará a Can Dragó a dos puntos de la salvación, que actualmente marca el Real Murcia.

Los últimos resultados de los andaluces les han metido en los puestos rojos, aunque suma tres empates en las últimas cuatro jornadas ante rivales de mucho prestigio como Sabadell, Hércules o Teruel.

Fuera de casa, el Torremolinos es un conjunto al que le cuesta ganar, pues solo ha sumado dos victroias en doce partidos disputados.