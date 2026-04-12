Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz SinnerRanking ATPDónde ver Alcaraz-SinnerDinero MontecarloParís-Roubaix 2026Dinero París-RoubaixSimeone BarçaParís-Roubaix 2026 PerfilJavi MartínezKroos MadridBarça Atlètic-Espanyol BAlcaraz-SinnerKiko CostaVAR BarçaPichichi LaLigaBarça próximo partidoBarcelona RetroCalculadora LaLigaPalmarés París - RoubaixMíchel MbappéClasificación ItzuliaCampeón Barcelona LaLigaGimnasiosJornada retro LaLigaClasificación LaLigaFerrero AlcarazDGTMatías Prats
instagramlinkedin

FÚTBOL CATALÁN

El Europa se acerca al Olimpo

El conjunto de Aday Benítez supo competir y se llevó tres puntos balsámicos

Mahicas puso la magia en el nuevo feudo de los 'escapulats'

Victoria importante del Europa

Victoria importante del Europa / CEEuropa

Xavi Turu

El Europa supo tirar de oficio para conseguir una más que trabajada victoria ante un Can Dragó lleno hasta la bandera, que rugió con la fuerza de las grandes citas. Los de Aday Benítez dominaron el ritmo del partido con una madurez impropia de un recién ascendido, dejaron los nervios a un lado y compitieron de tú a tú ante un rival directo que vendió cara su derrota. Sobre el verde, los escapulados fueron capaces de sobreponerse a las altas exigencias del duelo, manejando los tiempos con inteligencia para acabar llevándose una victoria tan sufrida como balsámica.

Pese a la igualdad táctica que imperó sobre el tapete durante un primer acto de mucho respeto mutuo, el conjunto local dio un paso al frente tras el descanso. Subieron el ritmo de circulación y, en el minuto 66, estalló el delirio: tras una internada eléctrica de Jordi Cano por banda, Mahicas apareció en el corazón del área para aprovechar la asistencia de su compañero y firmar, con un testarazo inapelable, un gol de auténtico “nueve” puro que rompía el muro aragonés.

Noticias relacionadas y más

Las cosas se pusieron muy de cara para el Europa tras el tanto del ariete, y a partir de ahí el bloque de Gràcia demostró que también sabe ponerse el mono de trabajo. El conjunto de los ‘escapulats’ supo aguantar con orden y sangre fría las acometidas desesperadas de un Teruel necesitado de puntos y falto de clarividencia ofensiva, que terminó estrellándose una y otra vez contra la solidez defensiva del inexpugnable cuadro de Aday. Con todo, son mucho más que tres puntos en ese nuevo feudo litúrgico de Can Dragó; es un golpe sobre la mesa para que el Europa empiece a soñar seriamente con consolidar su presencia en los playoffs de ascenso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL