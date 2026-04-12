El Europa se acerca al Olimpo

El Europa supo tirar de oficio para conseguir una más que trabajada victoria ante un Can Dragó lleno hasta la bandera, que rugió con la fuerza de las grandes citas. Los de Aday Benítez dominaron el ritmo del partido con una madurez impropia de un recién ascendido, dejaron los nervios a un lado y compitieron de tú a tú ante un rival directo que vendió cara su derrota. Sobre el verde, los escapulados fueron capaces de sobreponerse a las altas exigencias del duelo, manejando los tiempos con inteligencia para acabar llevándose una victoria tan sufrida como balsámica.

Pese a la igualdad táctica que imperó sobre el tapete durante un primer acto de mucho respeto mutuo, el conjunto local dio un paso al frente tras el descanso. Subieron el ritmo de circulación y, en el minuto 66, estalló el delirio: tras una internada eléctrica de Jordi Cano por banda, Mahicas apareció en el corazón del área para aprovechar la asistencia de su compañero y firmar, con un testarazo inapelable, un gol de auténtico “nueve” puro que rompía el muro aragonés.

Las cosas se pusieron muy de cara para el Europa tras el tanto del ariete, y a partir de ahí el bloque de Gràcia demostró que también sabe ponerse el mono de trabajo. El conjunto de los ‘escapulats’ supo aguantar con orden y sangre fría las acometidas desesperadas de un Teruel necesitado de puntos y falto de clarividencia ofensiva, que terminó estrellándose una y otra vez contra la solidez defensiva del inexpugnable cuadro de Aday. Con todo, son mucho más que tres puntos en ese nuevo feudo litúrgico de Can Dragó; es un golpe sobre la mesa para que el Europa empiece a soñar seriamente con consolidar su presencia en los playoffs de ascenso.