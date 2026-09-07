Estreno ilusionante del CE Manresa

El CE Manresa no solo ha vuelto a Segunda RFEF. Lo ha hecho pisando fuerte y dejando una declaración de intenciones en el campo del Sendero. La victoria por 1-4 ante el CD Arnedo no es solo un resultado: es la confirmación de que el proyecto de Sergi Trullàs llega con ambición, personalidad y un estilo propio. Lo que se vivió en La Rioja fue la sensación de un equipo que viaja convencido de lo que es. El gol tempranero del Arnedo pudo haber generado dudas. En cambio, activó una reacción colectiva que habla de la mentalidad construida durante la pretemporada.

El dominio manresano se impuso con naturalidad, con jugadores que se entienden y una intensidad que no bajó ni bajo la lluvia de la segunda parte. La capacidad de Momoh para asociarse y generar desequilibrio, la presencia de Matheus en el área rival, la entrada de Pochito para cerrar el partido, detalles de equipo estructurado.

El regreso a esta categoría no es un trámite. Para el Manresa supone volver a un escenario exigente tras un duro camino en la Tercera RFEF. Y el debut fuera de casa, con remontada incluida, refuerza la moral del vestuario y genera ilusión entre la afición.El CE Manresa no viene solo a sobrevivir. Viene a competir, a imponer su juego y a demostrar que el salto de categoría lo afronta con convicción. El 1-4 de Arnedo queda como un botón de muestra de lo que pretende el equipo, pese a que la permanencia sea el primer objetivo.