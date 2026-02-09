Estreno con doblete

El mercado de invierno suele ser una moneda al aire, pero en el Narcís Sala parece haber caído de cara y con brillo dorado. Walid Meddeb, el flamante fichaje recuperado del exilio en el Tenerife B, no ha necesitado periodo de adaptación para demostrar que el gol corre por sus venas catalanas. En su debut como titular, el delantero de 21 años protagonizó una exhibición de potencia y precisión que ha devuelto la ilusión a la UE Sant Andreu. Solo necesitó seis minutos para presentarse oficialmente: una cabalgada eléctrica por la banda izquierda, un recorte seco y un latigazo ajustado al palo que desató la locura cuatribarrada. No fue un espejismo; Walid, que ya fue el máximo artillero de la Tercera catalana con la Grama, exhibió esa madurez impropia de su edad que llevó a Natxo González a apostar fuerte por su traspaso.

Bajo el cielo de Sant Andreu, el "pistolero" barcelonés mantuvo un asedio constante sobre la meta de Sergi Puig, quien logró frustrarle en el minuto 26, pero que acabó claudicando ante la insistencia de un atacante que parece jugar con un radar instalado en el área. En el 38', Walid cerró su cuenta particular con un remate directo a la escuadra, un gol de bandera que sentenciaba el duelo frente al Girona B antes del descanso. Aunque el tanto de Trigueros en la segunda mitad obligó a los locales a ponerse el mono de trabajo y saber sufrir, la huella de Meddeb ya era imborrable. Con este doblete, el joven ariete no solo justifica su fichaje hasta 2026, sino que lanza un mensaje directo a la Segunda RFEF: el niño que asombró en Badalona y Santa Coloma ha vuelto a casa para llevar al Sant Andreu a las cotas más altas.