El Cornellà se estrena sin brillo en la era 'Messi': ya vende camisetas con el '10' de Leo

Leo Messi revolucionó esta semana el fútbol catalán con el anuncio de su compra de la UE Cornellà. El club de de la ciudad del Baix Llobregat, actualmente en 3a RFEF, ha visto como en unas horas cambiaba completamente.

Este sábado, la UE Cornellà jugaba su primer partido tras el anuncio. Inauguró su nueva etapa con Leo Messi como propietario del club ante la Fundació Esportiva Grama con un empate agridulce que dejó una sensación de oportunidad perdida. El partido fue en el Estado Municipal de Cornellà de Llobregat, apenas a 15 metros del RCDE Stadium del Espanyol.

El encuentro comenzó con un dominio claro de los colomenses, quienes asediaron la portería de un Rubén Miño estelar, encargado de mantener el muro verde en pie durante el primer cuarto de hora. A medida que avanzaba el cronómetro, los de Senabre despertaron. Aliaga estuvo cerca del gol y a Moha Ajani se le privó del festejo por un fuera de juego.

Tras el descanso, el guion dio un vuelco inesperado cuando Fran Orellana adelantó a los visitantes en la primera acción, obligando al Cornellà a volcarse con más corazón que puntería. La insistencia verde tuvo premio en el tramo final, gracias a la pizarra. Un saque de esquina encontró la cabeza de Gonzalo Pereira, quien mandó el balón a la red para salvar un punto vital.

Pese al empuje último, el marcador no volvió a moverse, certificando un empate que obliga al equipo del Baix Llobregat a afinar la puntería de cara a las próximas jornadas para seguir con opciones de ascenso directo.

Con este resultado, el equipo verde sigue en posiciones de playoff de ascenso a Segunda RFEF, a un punto del Badalona, segundo clasificado, y con una diferencia de cinco puntos respecto al Centre d'Esports L'Hospitalet, recientemente adquirido por dos de los excompañeros de Messi en el FC Barcelona, Jordi Alba y Rafinha Alcántara.

Antes del encuentro, el equipo vendía 'merchandising' ya con Leo Messi como protagonista. Los aficionados podían comprar, además de bufandas, banderas o banderines, camisetas con el dorsal '10' y 'Messi' en la espalda, por un precio de 39,99€.

FICHA TÉCNICA

Cornellà: Rubén Miño; Gerard González (Dídac, 36’), Iván de la Peña (Álex Pereira, 56’), Ot Serrano, Marc Esteban (Tejada, 76’), Víctor Aliaga, Santi Guzmán (Marc Fernández, 56’), Gonzalo Pereira, Moha Ajani, Stefan y Leo Dos Reis.

FE Grama: Guiu; Joel Toledo (Biel del Valle, 85’), Alan, Escarrabill (Varona, 69’), Martí Alonso (Canteras, 69’), Peris (Bilal, 85’), Iván Julián, Manel Martínez, Fran Orellana (Erik Rafael, 79’), Cesc Rius y Padillo.

Goles: 0-1 (46’): Fran Orellana. 1-1 (80’): Gonzalo Pereira.

Árbitro: Gené Mora, de la delegación de Lleida. Amonestó a los locales Iván de la Peña y Leo Dos Reis; y a los visitantes Alan, Cesc Rius, Peris, Erik Rafael y Biel del Valle.

Campo: Nou Municipal de Cornellà.