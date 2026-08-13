Estreno agridulce del Gimnàstic

El Gimnàstic presentó anoche su nueva temporada con un empate a dos ante la SD Huesca en un amistoso de presentación cargado de emociones, goles y debuts. El equipo grana, que buscaba dar una buena imagen ante su afición, terminó con sabor agridulce tras remontar un marcador adverso, dejarse empatar en el tramo final y perder en los penaltis.

El choque arrancó con clara iniciativa local. En el minuto 3 llegó la primera ocasión grana: Borja Sánchez remató con intención, pero el meta rival atrapó el esférico sin problemas. Poco después, Carlos Segura intentó un remate en posición forzada que se fue desviado por poco. El Nàstic insistía.Y llegó otra buena acción ofensiva. Jose David centró y Almansa, de primeras, encontró la portería, aunque Álvaro resolvió en dos tiempos. El dominio local no se tradujo en gol y el Huesca, a la contra, abrió el marcador en el 33. Collado controló dentro del área y definió con precisión para adelantar al conjunto aragonés.

Tras el descanso el Nàstic salió con otra cara. Joseda estuvo a punto de empatar con un remate de cabeza que se marchó desviado. Dos minutos después Diego Gómez estrelló el balón en el poste y el rebote no pudo ser aprovechado por Segura. La igualdad se hizo justicia tras un saque de esquina de Eugeni y cabezazo de D’Amo. El partido se aceleró. En el 74 entró Sinan Bakis, que debutaba con la elástica grana. Solo cinco minutos después el delantero firmó un estreno soñado: gol que ponía el 2-1 y daba la vuelta al marcador, pero Juárez empató de cabeza para el Huesca. En el 88 Bakis estuvo a punto del doblete, aunque su cabezazo se marchó por encima del larguero.

El pitido final selló un 2-2 que deja buenos indicios ofensivos para el Nàstic, especialmente con la irrupción de Bakis, pero también recuerda que aún hay trabajo por hacer en la zaga.

Gimnàstic 2

SD Huesca 2

Ciutat de Tarragona/Nou Estadi

Gimnàstic: Ayesa; Van Rijn, Amo, José David, Royo, Gabarri, Borja, Gómez, Meshak, Almansa, Segura. También jugaron Eugeni, Juanki, Oriol, Montalvo, Gelardo, Shin, Prohens, Pujol, Ramírez, Guillem, Pau, Bakis

SD Huesca: Álvaro; V. García, Djetei, Fornos, Salva, Jimmy, Gorostidi, Pascu, Collado, Tresaco, Sergi Enrich. También jugaron I. Rodríguez, Lusimo, Diego Gómez, Sielva, Marc Aznar, Ale Calvo, Agustín, Mario, Fita y Armero

Goles: 0-1 (33’): Collado. 1-1 (55’): Amo. 2-1 (79’): Bakis. 2-2 (83’): Juárez.