Estreno agridulce para el Europa

El estreno del CE Europa en su exilio de Can Dragó resultó ser un ejercicio de resistencia y drama que terminó con un sabor agridulce tras el empate definitivo en el último suspiro. El encuentro estuvo marcado desde elinicio por la intensidad, especialmente en una primera parte donde Blazic se erigió en protagonista absoluto; el guardameta estuvo soberbio al desbaratar con una triple intervención de reflejos puros los remates consecutivos de Jordi Cano, Campeny y Mahicas.

La solidez defensiva escapulada continuó tras el descanso, cuando Flere salvó al equipo en el minuto 55 mediante una doble intervención providencial que mantuvo la portería a cero. Poco después Jordi Cano adelantaba al Europa desde el punto de penalti. Con el paso de los minutos, el Europa buscó el área rival y rozó la gloria en el 85, cuando un gran centro de Escoruela fue conectado por Vacas, quien estuvo a punto de mandar el balón al fondo de la red.

En busca de pólvora nueva, se produjo el debut de Josu, que entró al campo sustituyendo a Mahicas para intentar sentenciar el choque. Sin embargo, el destino guardaba un giro cruel para el minuto 98: un penalti en contra que no solo supuso el gol del empate para el rival, sino que también dejó al equipo con uno menos por la expulsión de Campeny, cerrando un debut en Nou Barris tan vibrante como accidentado.

FICHA TÉCNICA

1 Europa: Flere; Campeny, Álex Cano, Fran Gil, Escoruela; Meshak, Vacas, Caravaca (Jordi Bas, 97'); Ghailan, Mahicas (Josu, 73'), Jordi Cano (Khalid, 91').

1 Hércules: Blazic; Samu Vázquez, Rentero, Monsalve, Javi Jiménez; Mehdi Puch, Roger (Aranda, 75'), Calavera (Ben Hamed, 75'); Unai Ropero (Nico, 75'), Fran Sol y Andy Escudero (De León, 90').

Gol: 1-0 (69'): Jordi Cano, penalti. 1-1 (90'+6): Fran Sol, penalti.

Árbitro: Marcelo Ibáñez (Colegio murciano). Amarillas a Campeny (2A, 93'), Khalid, Fran Gil; Javi Jiménez, Unai Ropero.

Campo: Can Dragó. 1919 espectadores.