Se estrena Álex Jiménez

Álex Jiménez fue uno de los triunfadores del partido en el que el Gimnàstic superó al Barça Atlètic (1-3). Suyo fue uno de los goles, el primero de una temporada en la que espera marcar muchos más.

Aunque para el jugador del equipo grana, lo más importante fue “salir del partido con buenas sensaciones, aunque también muy contento con haber marcado: “Al final, el resultado es lo de menos; lo que importaba era el trabajo del equipo. Era un examen para nosotros enfrentarnos a un gran Barça Atlètic y creo que salir con buenas sensaciones era primordial para coger confianza, que estamos empezando, y poder arrancar de la mejor manera. Súper contento por el gol”.

Jiménez, además, llevó el brazalete de capitán: “Había cachondeo, pero vamos, súpercontento de portar el brazalete de un gran club como es el Gimnàstic de Tarragona. Muy feliz por ello también”.

El miércoles, nueva prueba: “Sabemos los equipos que tiene siempre el Villarreal; será un rival que estará arriba, como nosotros también vamos a luchar por estarlo. Será un buen examen para nosotros”.