Espectacular remontada de Catalunya sub-17 en un final de infarto

La Selección Catalana sub-17 femenina ha protagonizado una increíble remontada para ganar a la Comunidad Valenciana por 4-3 Noa Ortega ha marcando el gol de la victoria de las catalanas en tiempo añadido del encuentro

Final no apto para cardíacos el que se ha vivido en el campo Municipal ‘Salva Sevilla’ de Berja entre la Selección Catalana sub-17 femenina y la Comunidad Valenciana. El segundo partido de la Fase Oro del Campeonato de España ha tenido todos los ingredientes: goles, intensidad y emoción hasta el último segundo. A pesar de que Catalunya ha empezado con muy mal pie encajando tres goles, ha sabido cambiar el marcador en el tiempo añadido. Así, en el minuto 7, Lucía Romero ha sido superior en el cuerpo a cuerpo con Daniela Martínez y ha cruzado el chut para hacer el 0 a 1. La banda derecha catalana ha estado muy exigida por unas extremos valencianas que han sido un puñal para la defensa de Catalunya. Además, la contundente defensa rival ha impedido cualquier llegada peligrosa de las catalanas, las cuales no se han encontrado cómodas y no han podido combinar con criterio en el centro del campo.

FICHA TÉCNICA Campeonato de España CAT 4 ________________ 3 VAL ALINEACIONES Catalunya Rocío Romano, Laia Abdón, Carla Julià (Sol Taboada, 68’), Lorena Cubo (Clara Serrajordi, 58’), Noa Ortega, Ainoa Gómez (Maria Llorella, 85’), Célia Segura, Aisha Gil, Daniela Martínez, Valentina Fernández (Aitana Fernández, 58’), Andrea Cano (Natalia Escot, 58’). Comunitat Valenciana Anna Álvarez, Clara Capdevila, Alma Velasco, Lucía González-Benito, Lucía Romero (Lucía García, 85’), Marta Ibáñez (Marta Muñoz, 58’), Ainhoa Alguacil (Mireia Crespo, 67’), Nuria Escoms (Alba Martí, 85’), Maria Herraiz, Laia Alepuz, Laia Pastor (Paula Fructuoso, 68’). Goles 0-1 M. 7 Lucía Romero. 0-2 M. 47 Lucía Romero. 0-3 M. 51 Lucía Romero. 1-3 M. 84 Célia Segura. 2-3 M. 89 Célia Segura. 3-3 M. 91 Daniela Martínez. 4-3 M. 94 Noa Ortega. Tarjetas Amarilla a Noa Ortega (16).

La segunda parte ha empezado peor de lo que que podían imaginar las jugadoras de Marta Cubí, puesto que un error defensivo ha supuesto el segundo de la Comunidad Valenciana, con una Lucía Romero muy atenta robando en la frontal del área y superando por alto a Rocío Romano. Aturdidas por este error, la valencianista Lucía Romero ha marcado un hat-trick escapándose por la banda y haciendo un golazo, prácticamente sin ángulo, desde el lateral del área pequeña.

A partir del minuto 80, los cambios del banquillo catalán han supuesto una revolución. Y es que por primera vez, Catalunya ha puesto contra las cuerdas a sus rivales. Natàlia Escot se ha quedado a un centímetro de marcar sobre la línea de gol, así como Aitana Fernández y Célia Segura, las cuales han visto estropeadas sus ocasiones por las buenas intervenciones de la defensa de la Comunidad Valenciana. El juego vertical y constando de la Selección Catalana sub-17 ha tenido el premio que buscaba en los últimos veinte minutos de partido.

Célia Segura ha iniciado la remontada en el minuto 84 y el 89’, con dos goles rápidos que han dado alas a la sub-17. El tiempo añadido ha decantado la balanza hacia el lado catalán cuando Daniela Martínez, en una magistral falta en el vértice del área ha colocado el 3-3. Todavía con tiempo por una última acción, Noa Ortega ha desatado la euforia en el minuto 94 al perseguir una pelota dividida y culminar una victoria sufrida, pero muy buscada.

La Selección Catalana sub-17 femenina disputará el tercero y último partido de la Fase Oro mañana, domingo 26 de febrero, a las 13.30 horas, ante la Comunidad de Madrid. El duelo se jugará a la I.D.M. Las Marinas, en Roquetas de Mar, y se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de la RFEF. Al partido ha asistido el vicepresidente primero de la FCF, Jordi Bonet; y el directivo y delegado de la FCF en el Vallès Oriental, Juan Núñez.