El Espanyol B mantiene el pulso por el liderato

El filial blanquiazul logró una meritoria victoria ante el Formentera (1-0). También venció el Prat, que dejó atrás su mala racha con una goleada balsámica (3-1) El balance de los equipos catalanes en esta jornada se saldó con un empate sin goles entre Badalona Futur y Terrassa, la remontada frustrada del Olot, que perdió su oportunidad desde los once metros (1-1) y la derrota del Lleida, que puso fin a su racha de victorias (2-1)

El Espanyol B es colíder del grupo 3 de Segunda RFEF junto al Teruel merced a su más que trabajada victoria (1-0) ante un duro Formentera que no se decidió hasta el tramo final del encuentro.

El partido comenzó con un Espanyol dominante y con clara voluntad de abrir el marcador. Estuvo cerca Javi Hernández, que protagonizó dos ocasiones. La primera se perdió muy cerca del palo, mientras que la segunda fue frustrada por una gran intervención de Óscar Santiago. Solamente el buen hacer defensivo del Formentera pudo evitar que el cuadro periquito estrenase el electrónico antes de dirigirse hacia el túnel de vestuarios.

Tras el descanso, el partido siguió el mismo guión. El cuadro visitante siguió bien plantado, frenando significativamente las llegadas del filial y buscando su oportunidad. Lancho pudo cambiar el rumbo del partido, pero no fue capaz de aprovechar el rechace de un córner para perforar la portería contraria.

Finalmente, de tanto insistir llegó el primer y único tanto del partido. Ian Forns, aprovechando un gran centro de Becerra, puso el broche de oro a una gran acción combinativa que se tradujo en el estreno goleador del canterano con el filial.

Prat 3-1 Manresa: Victoria balsámica y reencuentro con el gol

Victoria balsámica del equipo de Pedro Dólera, que sale de la zona de descenso, y que acabó con la racha de derrotas en un partido donde jugó una primera parte redonda, y marcó 3 goles por primera vez en la temporada.

Todo se salió de cara al Prat, que abrió el marcador pronto con el primer gol de Albert Martí en la liga. Minutos más tarde el propio Martí asistió a Elhadji que marcó un golazo, y antes del intermedio un centro del propio máximo goleador lo cabeceó Uri a la red. En la segunda parte el Manresa buscó el gol, que evitó Craviotto, mientras que los potablava pudieron marcar el cuarto. Un autogol cerró el tanteo del duelo.

Badalona Futur 0-0 Terrassa: Empate a nada en el Estadi Municipal

No hubo goles ni tampoco fútbol. Las buenas maneras mostradas por Badalona Futur y Terrassa en sus respectivas victorias en la anterior jornada no se vieron reflejadas sobre el césped del Estadi Municipal. El marcador no se movió, y tampoco dio la sensación de que ambos conjuntos tuviesen voluntad de hacerlo.

En la primera parte imperó el respeto entre los dos equipos y las defensas se impusieron sobre los ataques. La única ocasión clara de gol la protagonizó el escapulado Peke.

Tras el paso por los vestuarios, se mantuvo el mismo guión pese a que el Badalona tuvo más el balón ante un Terrassa inofensivo. Este dominio, sin embargo, no terminó viéndose reflejado en el luminoso.

El Lleida pone fin a su racha y el Olot acaricia la gesta

Un gol desde los once metros de Jaume Tovar puso fin a la racha del Lleida Esportiu, que aterrizaba en Mallorca tras cosechar dos victorias consecutivas. Llegaron a adelantarse en el electrónico, pero el filial bermellón le dio la vuelta tras el descanso.

El Olot, por su parte, cosechó un justo empate ante el Ibiza Islas Pitiusas con una parte para cada equipo. Pasada la primera media hora de juego, los pitiusos se adelantaron en el marcador desde los once metros. El Olot mejoró en la segunda mitad, y logró empatar. A punto estuvo de remontar, pero Contreras detuvo un penalti.