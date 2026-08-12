Fútbol catalán
Espanyol B y Europa igualan en casi todo
En un partido en el que solo faltó el gol, ambos equipos mostraron un gran tono defensivo aunque ninguno logró materializar sus oportunidades de gol
Los de Sergio García tuvieron su mejor oportunidad con un remate al travesaño
El Espanyol B y el Europa firmaron un empate a cero en un encuentro disputado y con ocasiones claras para ambos bandos. El partido se desarrolló con intensidad desde el inicio, aunque ninguno de los dos equipos logró materializar sus mejores momentos.
En el minuto 10, los locales avisaron con un remate que se estrelló en el travesaño. El Europa respondió buscando la contragolpe, pero la defensa perica se mantuvo atenta. Poco después, en el 21’, Expósito dispuso de una buena oportunidad, pero su disparo se fue desviado. Hacia el final de la primera mitad, el Europa intentó generar peligro mediante centros laterales, aunque sin encontrar rematador. Las defensas se mostraron muy sólidas.
Tras la reanudación, y con numerosos cambios, el ritmo se elevó. En el 63’, Khalid estuvo muy cerca de abrir el marcador, pero la defensa local salvó el balón bajo palos en una acción de gran mérito. El Espanyol B también perdonó. En el 79’ tuvo una clara ocasión que no supo aprovechar.
Solo dos minutos después, Padillo estuvo a punto de firmar un golazo, pero el esférico no encontró portería. Ambos conjuntos buscaron el tanto de la victoria en los minutos finales, aunque la falta de acierto y la solidez defensiva prevalecieron.
ESPANYOL B 0
CE EUROPA 0
Amistoso/Dani Jarque
Espanyol B: Serred; Rufo, L.Alves, Dean, Colocho; Londoño, Moreno, Ferran; Denis Cruz, Rivera, Mullerat.
Europa: Lucas; Santi, Urbina, Edo, Otger, Cadelús, Pau Sala, Mascaró, Cadenas, Aiman, Expósito. También jugaron Castillejo, Cano, Campeny, Sgro, Cancelo, Gori, Anglés, Tito, Flavio, Khalid, Padillo, Pol.
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