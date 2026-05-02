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Fútbol catalán

El Espanyol B cierra con derrota

El filial pudo vencer pero acabó cayendo al final

El Atlético Baleares fue más practico y efectivo

El once de los isleños

El once de los isleños / Atlético Baleares

Isaac Fandos

El filial blanquiazul despidió la temporada con una derrota en un duelo intrascendente a nivel clasificatorio, pues los baleares ya tenían asegurada la segunda plaza, mientras que los periquitos no podían conseguir plaza de play-off ni descender.

El encuentro se moviócon fluidez, lejos de la tensión propia de la última jornada.

Los dos equipos tuvieron sus momentos y propusieron buen juego, con un Espanyol B que tuvo más dominio en los primeros compases. En esos minutos iniciales, Thymos pudo inaugurar el marcador, pero no estuvo acertado de cara a portería.

Tras el descanso, el Espanyol B volvió a coger la manija, pero las ocasiones claras no llegaban y cuando lo hacían aparecía el meta visitante Pablo para desbaratarlas.

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Y entre tanto error de cara a la portería, y tanta posesión sin progresión, el Atlético Baleares aprovechó su ocasión. A falta de ocho minutos para el final, Lache remató de cabeza en una acción de balón parado y superó a Álex Ruiz(que había sustituído a Llorenç Serred en la primera mitad) para poner el único tanto del partido. El filial lo intentó hasta el final con un par de saque de esquinas, pero no creó peligro. 

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