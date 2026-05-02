Fútbol catalán
El Espanyol B cierra con derrota
El filial pudo vencer pero acabó cayendo al final
El Atlético Baleares fue más practico y efectivo
Isaac Fandos
El filial blanquiazul despidió la temporada con una derrota en un duelo intrascendente a nivel clasificatorio, pues los baleares ya tenían asegurada la segunda plaza, mientras que los periquitos no podían conseguir plaza de play-off ni descender.
El encuentro se moviócon fluidez, lejos de la tensión propia de la última jornada.
Los dos equipos tuvieron sus momentos y propusieron buen juego, con un Espanyol B que tuvo más dominio en los primeros compases. En esos minutos iniciales, Thymos pudo inaugurar el marcador, pero no estuvo acertado de cara a portería.
Tras el descanso, el Espanyol B volvió a coger la manija, pero las ocasiones claras no llegaban y cuando lo hacían aparecía el meta visitante Pablo para desbaratarlas.
Y entre tanto error de cara a la portería, y tanta posesión sin progresión, el Atlético Baleares aprovechó su ocasión. A falta de ocho minutos para el final, Lache remató de cabeza en una acción de balón parado y superó a Álex Ruiz(que había sustituído a Llorenç Serred en la primera mitad) para poner el único tanto del partido. El filial lo intentó hasta el final con un par de saque de esquinas, pero no creó peligro.
- Flick ficha a Xavi Espart para la próxima temporada: apunta al primer equipo
- El Barça prepara un golpe de mercado con el fichaje de un jugador del Dortmund
- El Barça estima más de 80 millones de ingresos con el Spotify Camp Nou
- Lewandowski puede cerrar el círculo
- Juanma Rodríguez tiene claro quién debe ser el entrenador del Real Madrid: 'Es la solución
- La estrategia de Jorge Mendes para cerrar el fichaje de Bernardo Silva por el Barça
- La última locura de mercado por Bernardo Silva
- Sandro Mazzola, leyenda del Inter de Milán, aconseja a Bastoni no fichar por el Barça