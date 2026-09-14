Un Espanyol B arrollador

Tras las primeras jornadas del campeonato, el filial blanquiazul cuenta sus partidos por victorias, desplegando un fútbol valiente, directo y sin concesiones que ya le ha aupado a lo más alto de la tabla clasificatoria. Las sensaciones no pueden ser mejores en el equipo entrenado por Sergio García, que ha demostrado una voracidad ofensiva asombrosa, con un bloque que muerde arriba desde el pitido inicial y que no especula con el resultado. Nombres como el goleador Alejandro Santiago, Víctor Mullerat o Hugo Crespo están liderando un ataque demoledor, mientras que Thomas Dean aporta potencia y llegada desde segunda línea.

Pero el éxito de este arranque perfecto no solo reside en la pegada. La seriedad táctica implantada por el cuerpo técnico se refleja en una retaguardia inexpugnable.

El guardameta Llorenç Serred y su línea defensiva han echado el cerrojo a la portería, manteniendo el casillero de goles en contra a cero. Esa solidez atrás es la que permite a los atacantes jugar con total libertad y confianza en campo rival. Aunque el propio vestuario prefiere mantener los pies en el suelo por lo prematuro de la competición, la realidad es que este Espanyol B se está haciendo respetar. La mezcla de talento juvenil y rigor defensivo invita al optimismo en la siempre fértil cantera blanquiazul.