Fútbol catalán
Un Espanyol B arrollador
El filial blanquiazul es líder después de ganar sus dos primeros partidos
Santiago y Mullerat, suman dos goles cada uno
Tras las primeras jornadas del campeonato, el filial blanquiazul cuenta sus partidos por victorias, desplegando un fútbol valiente, directo y sin concesiones que ya le ha aupado a lo más alto de la tabla clasificatoria. Las sensaciones no pueden ser mejores en el equipo entrenado por Sergio García, que ha demostrado una voracidad ofensiva asombrosa, con un bloque que muerde arriba desde el pitido inicial y que no especula con el resultado. Nombres como el goleador Alejandro Santiago, Víctor Mullerat o Hugo Crespo están liderando un ataque demoledor, mientras que Thomas Dean aporta potencia y llegada desde segunda línea.
Pero el éxito de este arranque perfecto no solo reside en la pegada. La seriedad táctica implantada por el cuerpo técnico se refleja en una retaguardia inexpugnable.
El guardameta Llorenç Serred y su línea defensiva han echado el cerrojo a la portería, manteniendo el casillero de goles en contra a cero. Esa solidez atrás es la que permite a los atacantes jugar con total libertad y confianza en campo rival. Aunque el propio vestuario prefiere mantener los pies en el suelo por lo prematuro de la competición, la realidad es que este Espanyol B se está haciendo respetar. La mezcla de talento juvenil y rigor defensivo invita al optimismo en la siempre fértil cantera blanquiazul.
- Levante - Barcelona, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Hansi Flick: 'El primer gol es culpa mía
- Rodri 'obliga' a Flick a variar el sistema
- Arbeloa tiene crédito
- El Barça saldrá con otro once renovado ante el Levante
- Reacciones y polémica del Levante - FC Barcelona de la Liga
- Lamine Yamal: 'Mbappé y yo somos los dos mejores, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo
- La carta de Gabriel Jesus