Espadas en alto en la Nova Creu Alta

La Nova Creu Alta se viste de gala este sábado (16:15h) para albergar uno de los duelos más vibrantes y trascendentales del fútbol catalán en la Primera RFEF. El CE Sabadell, flamante líder de la categoría, recibe al CE Europa, tercer clasificado, en un choque que trasciende lo meramente deportivo para convertirse en una auténtica fiesta del fútbol popular. El estadio arlequinado será testigo de un enfrentamiento de estilos, pasiones y, sobre todo, de una lucha encarnizada por un ascenso que ambos conjuntos, recién llegados a la categoría, empiezan a ver como un sueño tangible.

El técnico local, Ferran Costa, ha subrayado la importancia del factor campo, rememorando sensaciones pasadas. "Recuerdo el play-off del pasado año. Allí sentí que quería entrenar en el Sabadell. Vi que este estadio y esa afición tienen la capacidad de ganar partidos", ha declarado Costa, quien percibe a su grupo "con muchas ganas de que llegue el partido" y con un nivel de motivación "muy alto durante toda la temporada". Pese a las bajas significativas en defensa por las sanciones de Bonaldo y Kaiser, Costa tiene clara la hoja de ruta: "La idea de partido que queremos la tenemos muy clara desde principio de semana. Todos los que participen mañana tendrán un papel muy importante". El técnico arlequinado relativiza el entorno: "Sabemos el partido que queremos hacer, las cosas que queremos hacer y por qué estamos luchando. Todo lo demás es parte del camino".

Frente a la mística de la Nova Creu Alta, el CE Europa opondrá una marea humana histórica. El club de Gràcia está a punto de agotar las 800 entradas visitantes disponibles, tras vender las 600 iniciales pactadas y sumar otras 200 cedidas por el Sabadell en la Grada Lino 4. Este desplazamiento masivo es el mayor en más de seis décadas para el conjunto barcelonés, superando los registros del Narcís Sala (700), Olot (400) o Lleida (500). Para encontrar un precedente similar hay que remontarse a la temporada 1962-63, cuando cerca de 2.500 seguidores viajaron a Lleida para lograr el ascenso a Segunda División A. El ambiente está asegurado para un Europa que vive un momento dulce, con la permanencia virtualmente sellada tras vencer al Betis Deportivo y la ambición desbordada por asaltar el liderato.

En el plano puramente táctico, el técnico visitante, Aday Benítez, ha analizado el duelo con lucidez. "Podemos soñar, ahora es el momento", ha lanzado Benítez, antes de desgranar las diferencias entre ambos contendientes. "Dos estilos diferentes, el Sabadell ha demostrado ser más sólido que nosotros, sabe aguantar los resultados, nuestro estilo nos hace que encajemos más goles, pero también marcamos más", ha explicado. Benítez no piensa renunciar a su identidad: "Nuestro modelo de juego está muy claro, tomamos muchos riesgos, ellos tienen más porterías a cero, el Sabadell tiene muy buenos jugadores". El entrenador del Europa ve este duelo como "un éxito para el fútbol catalán, que somos recién ascendidos" y sitúa la clave del partido: "No es fácil hacerle goles al Sabadell, la clave será estar el mayor tiempo posible en su campo". El escenario está listo para un batalla épica donde la solidez defensiva del Sabadell chocará contra la valentía ofensiva del Europa, todo ello bajo el estruendo de dos aficiones entregadas.