El eslabón perdido

La figura de Ricardo Vaz emerge como una anomalía maravillosa. Para la afición del Estadi Municipal, el portugués no fue un fichaje más sino el vínculo entre los años dorados del extinto CF Reus Deportiu y la ambiciosa realidad del actual Reus FC Reddis. Su salida en 2019, forzada por el colapso administrativo de la entidad cuando militaba en la categoría de plata, dejó una herida abierta en la ciudad. Hoy, tras un periplo por Europa, el "7" ha regresado para cerrarla a base de goles y compromiso.

Cuando Vaz aterrizó de nuevo en Reus el verano de 2024, muchos se preguntaban qué versión encontrarían del jugador que asombró entre 2015 y 2019. La respuesta ha sido demoledora. A sus 30 años, el luso atraviesa su cénit futbolístico. En la presente campaña 2025/26, sus números hablan por sí solos: 9 goles en 23 partidos, repartidos entre la Segunda Federación (8 tantos) y la Copa del Rey (1 diana). Esta efectividad le ha permitido superar la histórica cifra de los 20 goles totales defendiendo los colores del equipo rojinegro, consolidándose como el máximo referente ofensivo de Marc Carrasco.

La trayectoria de Vaz desde que dejó Cataluña es un mapa de experiencias vitales. Su paso por la Superliga de Grecia con el OFI Creta y el Kifisia, sumado a su etapa en el fútbol de Polonia con el Jastrzębie, han moldeado a un futbolista mucho más completo. Esa pausa necesaria y su capacidad para leer los momentos del partido han sido clave en los 21 encuentros de liga disputados este curso, donde ha sumado además una importante cantidad de minutos de calidad (más de 1.500).

La renovación de su contrato en 2025 fue el movimiento estratégico más celebrado por la parroquia reusense. Vaz volvió para liderar un ascenso. La temporada pasada, 32 partidos y 8 goles y en la temporada 25/26 (actual): 23 partidos y 9 goles. No se guarda nada.

Su impacto va más allá de las estadísticas. En un vestuario que mezcla juventud y veteranía, Ricardo ejerce de guía. Conoce la presión de las grandes citas y el peso de una camiseta que, tras años de oscuridad, vuelve a brillar con fuerza en el mapa del fútbol español.

Con el Reus FC Reddis peleando en la zona noble, la figura de Vaz se antoja indispensable para el tramo decisivo de la temporada. Su capacidad para decidir partidos por sí mismo y su conexión con la grada del Municipal lo convierten en la gran esperanza para alcanzar la Primera Federación. El portugués, que debutó en la élite con el Estoril, ha encontrado en Reus su lugar en el mundo.