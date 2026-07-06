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Fútbol catalán

Eskapulats planta cara y boicotea el Narcís Sala

El principal grupo de animación del club graciense anuncia en un comunicado que no acudirá al Narcís Sala para animar al equipo: “No es nuestra casa”

La opción de Can Dragó gana enteros como campo provisional al ser un terreno menos conflictivo

La grada del Nou Sardenya nunca falla

La grada del Nou Sardenya nunca falla / CE Europa

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“Can Dragó no es casa nuestra, pero es un espacio neutral. El Narcís Sala, no”, rezan las palabras del colectivo, que ocupa el Gol Sud del Nou Sardenya y lidera el ambiente en cada partido. La decisión es firme: “En caso de que sea la opción ganadora, Eskapulats no irá al Narcís Sala a animar al Europa como local”.

La polémica surge por las obras de instalación de césped natural en el Nou Sardenya, que obligan al Europa a disputar sus encuentros de Primera Federación en campo ajeno durante varias jornadas. Tras semanas de protestas y malestar visible entre los seguidores escapulados, el Ayuntamiento de Barcelona y la directiva del club se reunieron la pasada semana. La entidad presidida por Víctor Martínez descartó renunciar a la categoría, priorizando la permanencia deportiva a pesar de las dificultades.

Sin embargo, esta decisión no ha calmado los ánimos en la grada. Eskapulats considera que el campo del Sant Andreu, histórico rival vecinal, no representa un terreno neutral y simboliza una cesión inaceptable para la identidad del Europa. “No vamos a llevar nuestra animación a un estadio que no sentimos propio”.

La postura de Eskapulats ha generado un gran revuelo porque supone la primera gran fractura visible entre afición y club en esta nueva etapa. Muchos seguidores comparten el malestar por la falta de alternativas viables en Gràcia y lamentan que el Nou Sardenya se convierta en un problema en lugar de una solución.

Desde la directiva escapulada se mantiene el silencio por el momento, aunque se espera que en las próximas horas intenten reconducir la situación. Fuentes cercanas al club admiten en privado que la ausencia del grupo de animación más activo restaría mucho ambiente en los partidos como local, especialmente en una categoría donde el factor campo puede resultar decisivo.

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Mientras tanto, la opción de Can Dragó gana enteros como campo provisional, percibido como un terreno menos hostil y sin carga histórica negativa.

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