“El escudo es una motivación extra”

La Nova Creu Alta se vestirá de gala este sábado para albergar el partido más esperado del grupo. El CE Sabadell, sólido líder de la categoría, recibe al CE Europa, tercer clasificado, equipo revelación y también aspirante al ascenso, en un choque de trenes donde solo cuatro puntos separan a ambos conjuntos.

Para los arlequinados, el encuentro tiene aroma a revancha ya que en la primera vuelta, el bloque escapulado fue el encargado de infligirles la primera derrota del curso. Ahora, con el apoyo de su afición, el Sabadell busca devolver el golpe y ampliar la brecha en la tabla. El Europa, por su parte, también contará con una amplia representación de sus aficionados. De las diez finales que restan para el final de la liga, cinco de ellas se disputarán en la Nova Creu Alta, donde el Sabadell se mantiene invicto

Uno de los grandes referentes ofensivos, Agustín Coscia, ha analizado la importancia de este compromiso y el estado anímico del grupo: “La semana está yendo muy bien. Veo a la gente enchufada y con ganas. Estamos trabajando para hacerlo bien este fin de semana”, explicaba el delantero, consciente de que el Europa no pondrá las cosas fáciles.

Para el atacante, jugar en casa supone un impulso anímico inigualable ante un rival que ya demostró su peligro en el primer tramo del campeonato. “Siempre es especial jugar en la Nova Creu Alta. El hecho de defender este escudo y esta ciudad es una motivación extra. Le damos la importancia que merece”, señalaba Coscia, poniendo en valor la comunión entre equipo y grada.

De cara al tramo decisivo de la competición, el goleador no quiere excesos de confianza a pesar de la ventaja clasificatoria. “Sabemos que quedan solo diez jornadas y todos los equipos se juegan cosas. Todos los partidos son complicados y ningún equipo te regala nada. Sabemos que el partido contra el Europa será difícil”, sentenciaba.