Escudero regresa a Algeciras

Rodrigo Escudero afronta este fin de semana un partido marcado en rojo. El delantero del CE Sabadell, incorporado este verano desde el Algeciras, donde la temporada pasada hizo 11 goles, regresa al Nuevo Mirador para enfrentarse a su exequipo. Un choque especial en lo personal y exigente en lo deportivo.

“Estarán apoyados por su afición. Es un equipo que lleva desde enero o febrero sin perder en casa. Ganar allí es muy complicado”, explicó Escudero, recordando la fortaleza del conjunto andaluz en su estadio.

El atacante arlequinado prevé un ambiente eléctrico: “Va a ser un partido en el que debes estar muy concentrado. Espero un partido muy intenso”.

Sobre su inicio de curso, Escudero se mostró satisfecho con su rendimiento y con las sensaciones que transmite el grupo: “Ojalá sea un muy buen año. La temporada ha empezado muy bien para mí. No pienso en cifras, lo más importante es centrarme en el trabajo por el equipo. Me siento muy feliz y agradecido por la confianza del entrenador. Para un delantero es importante marcar un gol pronto. El equipo está muy cómodo. Se ha visto una identidad clara y el concepto que nos transmiten se está viendo reflejado en el campo. Se está viendo que el Sabadell quiere y no espera al rival”.

El delantero insistió en que no hay que obsesionarse con la clasificación: “Llevamos dos jornadas y media y ahora no debemos mirar a la tabla. En estos momentos, es absurdo mirarla”.