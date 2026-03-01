Los escapulados tiran de oficio

El Badalona encadenó su tercer triunfo consecutivo tras imponerse por la mínima en un duelo donde la eficacia pesó más que el dominio. El conjunto escapulado, que llegaba en un gran momento, tuvo que ponerse el mono de trabajo ante un Mollerussa ambicioso que mereció mucho más. Durante la primera mitad, los hombres de Manel Cazorla llevaron la iniciativa y gozaron de las mejores ocasiones, especialmente en las botas de un Jofre que perdonó el gol justo antes del descanso con un remate que se marchó excesivamente alto.

Tras el paso por vestuarios, la tónica se mantuvo con un conjunto ilerdense volcado al ataque. Sin embargo, se topó con la figura de Azón, que apareció de forma providencial para mantener el cerrojo en la portería visitante. Cuando el partido parecía estancado en el equilibrio, Joaco decantó la balanza. El atacante ejecutó una falta magistral en la frontal. Los ilerdenses no bajaron los brazos hasta el pitido definitivo.

Mollerussa: Pepo; Lucas, Monnie (Aleix, 26’), Rockson, F. Tarifa, G. Porta, Diaby, Canillo (Coll, 66’), Scuri (Óscar, 76’), Jofre y Folch (Julen, 66’).

Badalona: Azón; Marco, Manrique, Ayala (Bermu, 74’), Guzmán, Robert Simón (Josu, 62’), Morales, Piñol (Joaco, 46’), Toni Larrosa (Júnior, 79’), Óscar Gómez (Pime, 74’) y Peris.

Gol: 0-1 M. 72 Joaco.

Árbitro: Campillo Lucena. T.A: Aleix, Fran Tarifa, Álex Mansilla / Pime y Josu.

Campo: Municipal.