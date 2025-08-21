Erik Schouten, nuevo jugador del Terrassa
El central neerlandés procede del del Willem II
Ha jugado más de 250 partidos en la segunda categoría de la liga neerlandesa
Erik Schouten (16/08/1991) se convierte en nuevo jugador del Terrassa FC . El central neerlandés se incorpora a las filas del primer equipo terrasista que dirige el técnico Víctor Bravo, que volverá este miércoles a las sesiones de trabajo después de dos días de descanso, para reforzar la defensa egarense.
Procedente del Willem II (2022-25) de la Eredivisie, la primera liga de los Países Bajos, Schouten ha disputado allí las últimas tres temporadas (96 partidos y 3 goles) y hasta ahora era uno de los capitanes del equipo.
Con más de 250 partidos en la segunda categoría de la liga neerlandesa, entre la amplísima trayectoria de Erik Schouten destacan clubs como el Cambuur (2019-22), FC Volendam (2012-13, 2013-14, 2014-15 y 2015-1 2014, 2015) y el Jong AZ (2011-12). También ha sido convocado en dos ocasiones, en 2010, con la selección sub-19 de los Países Bajos.
