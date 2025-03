Erik Morán, el goleador inesperado

Erik Morán firmó su primer gol esta temporada, un gol importante que sirvió para ganar un valioso punto en el campo del Amorebieta después de sustituir en el descanso a Iván Rodríguez y remató con el pie, casi bajo palos, en un saque de esquina mal defendido por los de casa. Precisamente del equipo del que llegó este verano después de una larguísima trayectoria que empezó en el Bilbao Athletic y que le llevó a jugar después en el Leganés, Zaragoza, AEK Atenas (donde fue campeón de Copa en 2018), Málaga, Numancia y Ponferradina. No marcaba en partido oficial desde la temporada 2021/22. precisamente con la Ponferradina.

Pero Morán nunca ha tenido una buena relación con el gol. De hecho, en sus 379 partidos oficiales, únicamente registra ocho, el último, el primero que marcó en el Andorra. Su máximo registro fue en la temporada 2013/2014, cuando anotó cuatro goles con el filial del Athletic. Después, nunca ha contabilizado más de uno y, de hecho, se ha quedado a cero en dieciséis temporadas.

No es tampoco uno de los fijos de Beto Company, con solo cuatro titularidades y aún ningún partido completo habiendo intervenido en dieciséis partidos con 467 minutos jugados. De momento, el portugalujo no ha conseguido asentarse en el centro del campo del equipo tricolor. Mediocentro de construcción, Morán tiene facilidad para activar al equipo en ataque gracias a su visión de juego y su calidad en los desplazamientos.

Erik Morán, que no quiso dar demasiada trascendencia a su gol, tuvo palabras para el equipo después de llevarse un punto de Amorebieta: "La anterior salida habíamos perdido, así que, si no podemos ganar, debemos intentar no perder, y este punto lo haremos bueno el próximo día en casa si ganamos". Con respecto a las posibilidades del Andorra de jugar la promoción, el centrocampista vizcaíno está convencido de que podrán cumplir ese objetivo: "Aún quedan bastantes partidos, estamos allí y seguramente si ganamos el próximo partido nos pondremos, así que debemos seguir en esta línea que creo que es muy buena, y creo que al final si seguimos así conseguiremos estar en el play-off".